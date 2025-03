Mrs. GREEN APPLE若井滉斗 “スリスリ用Tシャツ”が近くにないと眠れなかった!?「感触がすごく良くて…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月3日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたおたよりを紹介。さまざまな質問にメンバーが答えていきました。私は夜ぬいぐるみを抱いて寝ないと寝られません。ただ安心できるからという理由なのですが、遠出をしたときや、家族旅行の際は必ずぬいぐるみを持っていきます。そこで相談です。私は春から中3になり修学旅行があります。さすがに旅行にぬいぐるみを持っていくわけにはいきません。だけどないと眠れません。枕や布団を抱いて寝てみましたが首を痛めてしまい無理でした。何かいい案あったら教えてほしいです!(13歳)藤澤:小さい頃からそれが習慣化していたら、なかなか物理的にも(ぬいぐるみなしで眠るのは)難しいかもしれないよね。若井:そうね! 習慣はなかなか……。俺も、Tシャツがないと寝られなかったんだよね!大森:袖でしょ? 言ってたよね!若井:そう! 自分の着ているTシャツじゃなくて、“別T”が(そばにないと眠れなかった)!藤澤:“別T”(笑)!大森:ずっと言っているよね、それ! スリスリ用Tシャツってことね!若井:そうそう! Tシャツの袖の、あの感触がすんごくいいTシャツがないと、昔は寝られなかった!大森:それは、どこで大丈夫になったの?若井:でも、リスナーの子と一緒ぐらいの時期。さすがに他の友達とかと一緒に寝るシーンが多くなってきたから、練習したね! 「今日からもう(Tシャツ)なしで寝よう」みたいな!大森:練習したんだ! 最初はストレスだった?若井:やっぱり最初は不安だったけど、でも、ちょっとずつ、ちょっとずつ慣れていくから。そこはもう覚悟というか。大森:ああ、いいアドバイスなんじゃない?藤澤:若井さんは、きっぱり「今日から!!」って決めてやめたんだ?若井:はい!藤澤:そうなんだ!大森:ちょっと我慢できずに「今日はTシャツ出しちゃおう!」みたいなのは?若井:引っ張り出してスリスリしちゃったりなんかしちゃったりして(笑)?大森:でもいいんじゃない(笑)?若井:そういう日もあってもいいんじゃないかな!大森:それさ、逆に今「もう何も気にしないでTシャツと一緒に寝ていいよ」って言ったら毎日寝ますか?若井:寝るね(笑)!藤澤:おれもわかるかも! そういう感覚!若井:やっぱり安心するんだよね!大森:でも、大人になるってそういうことだよなぁ。若井:そうなのよ!大森:いいんじゃない? 頑張ってください!藤澤:頑張ってください!番組では他にも、バンドを組んでいるリスナーから届いたお悩みを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/