ブラジルサッカー連盟は6日、3月のFIFAワールドカップ26南米予選に向けたブラジル代表メンバー23名を発表した。
ブラジル代表は南米予選の第12節を終えた時点で勝ち点「18」を獲得し、本戦出場圏内の5位。3月は、20日にホームで4位コロンビア代表と、25日に敵地で首位アルゼンチン代表と対戦する。
セレソンを率いるドリバル・ジュニオール監督は、先月28日にリストアップしていたラージグループの52名の中から、6日に23名の登録メンバーを発表。大ケガの影響で2023年10月以降代表から遠ざかっていたネイマールが復帰を果たした。
ブラジル代表のメンバー23名は以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼DF
ダニーロ（フラメンゴ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
レオ・オルチス（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ムリージョ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ（フラメンゴ）
▼MF
アンドレ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ジェルソン（フラメンゴ）
ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
マテウス・クーニャ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ネイマール（サントス）
▼FW
エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス）
ジョアン・ペドロ（ブライトン／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
サヴィーニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）