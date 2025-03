乃木坂46賀喜遥香「今いるメンバーで精一杯頑張っていきたいと思います」与田祐希さん卒業後の現在の心境を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。2月27日(木)の放送では、2月22日(土)、23日(日・祝)に福岡県・PayPayドーム福岡で開催された「乃木坂46 与田祐希 卒業コンサート」について語りました。この記事では、その後編として2日目の23日公演を振り返った模様をお届けします。●前編記事はコチラ!賀喜:2日目なんですけど……この日もすごくいろいろなことがありました。私が印象的だったのは、やっぱり「女は一人じゃ眠れない」! 私も大好きな曲ですけど、オリジナルメンバーは与田さんしかいらっしゃらないんです。だから“この曲を1人でどうやってやるんだろう?”と思っていたら、センターステージからせり上がりでブラックマヨネーズの小杉(竜一)さんが!そして、与田さんと一緒に同じ衣装を身にまとって歌って踊っていらっしゃって、めっちゃ良かったというか面白かったです(笑)。こういうライブに乃木坂46以外の方がいらっしゃることってなかなかないので、メンバーながら裏で見ていて面白かったですし、こういうことができる与田さんって、やっぱり(いろんな方に)愛されているんだなって思いました。賀喜:ゲストは小杉さんだけじゃなくて……。この日は「逃げ水」からライブが始まったんですけど、最後のほうにも「逃げ水」があって、そこで約4年前に卒業された3期生の大園桃子さんがサプライズで登場して、与田さんと桃子さんのダブルセンターでやるという!これは私もすごくうれしかったんです! 私は入る前から乃木坂46が好きで、「逃げ水」も大好きでMVも音楽番組もめちゃめちゃ観ていたから……でも、桃子さんと活動の期間はかぶっていたけど、なにげに与田さんと桃子さんがセンターの「逃げ水」を一緒に披露したことがなくて。だから、桃子さんと一緒に踊っているのがうれしくてしょうがなくて!“あのときの乃木坂46だ!”みたいな、ちょっとタイムスリップしたような気持ちになっちゃって感慨深かったというか。寂しいんですけど、うれしすぎてニコニコで踊っちゃいました。それに、私がこんなにうれしいんだから、ファンの方なんてもっとうれしかっただろうなと思って。ファンの方の歓声を聞きながら私も“良かったね~”って(笑)。喜んでいるファンの方の顔を見て、私までうれしくなっちゃいました。あと、桃子さんとも楽屋が一緒だったので、ちょっとお話できたのもうれしかったです。賀喜:アンコールでは、与田さんのソロ曲が披露されて、その後はみんなで「ジコチューで行こう!」とか「左胸の勇気」とか楽しい曲を披露しました。(与田さんが)「左胸の勇気」を選んだ理由が、与田“祐希(ゆうき)”さんなので「みんなの左胸に私の缶バッジをつけて歌ってほしい!」っていう与田さんからの願いがあって(笑)。だから、全員で左胸に与田さんの缶バッチをつけて踊りました!こういう与田さんのユーモアがあるところも大好きですし、ファンの方々に感謝を伝えようっていう優しいところも大好きで……与田さんと一緒にこの卒業コンサートをやらせていただいて、与田さんのそういうところを見習って、これから先も活動できたらなって改めて思いました。与田さんが卒業されて少し経ちましたが、結構喪失感というか“そっか、もう乃木坂46のライブだったり、収録があっても与田さんはいないんだな”っていうのが……すごく寂しいですけど、今までも乃木坂46はそういう寂しさや喪失感をたくさん乗り越えてきたので、まだ“寂しいな”って思っているファンの方もたくさんいると思うんですけど、今いるメンバーで精一杯頑張っていきたいと思います。これからも乃木坂46をよろしくお願いします。――ここで「100日目」(乃木坂46)をオンエア♪賀喜:お届けしているのは乃木坂46で「100日目」、与田さんのソロ曲になります。与田さんはメンバーみんなに愛をくれましたし、それはスタッフさんとか周りにいるすべての方にもそうだったというか。だからこそ、与田さんは本当にみんなに愛されていたんだなと思います。全員寂しそうで、見ていて苦しくなっちゃいました。私がそこを埋められるわけではないっていうのは分かっているし、後輩の(井上)和も大号泣していて、与田さんがいなくなってつらいんだろうなって思うんですけど、少しでも与田さんがされていたこと、いっぱい愛をまわしてくださったところを私ができたらいいなって思います。私もみんなのことが大好きなので、与田さんみたいな人になれるように頑張りたいなって思います! だから、見守っていてください……与田さん! 与田さんに向けてのメッセージでした(笑)。これからも幸せに過ごしてほしいな、ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/