「謎の食べ物も、一旦、口に含んでみたい」新しい学校のリーダーズRINは食欲＆好奇心旺盛!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。2月25日(火)の放送では、「AG Superhuman」のコーナーを実施。生徒(リスナー)から寄せられた質問をもとに、4人のなかで誰が一番“そのジャンル内のSuperhumanなのか”を決めていきました。SUZUKA:さて、今夜はこちらの授業をお届けしたいと思います。RIN:「AG Superhuman」! こちらは、さまざまなジャンルにおいて、この4人のなかで誰がそのジャンルのSuperhuman なのかを決めていく授業です。KANON:それでは……「リーダーズのなかで一番、ご飯を食べられるのは?」。RIN:はぁい~!SUZUKA:RINちゃんは料理好きで、明らかに「なんでもいつでも食べれるよ〜」って感じやもんね。RIN:そうね、おいしいものが目の前にあれば、ちょっとお腹いっぱいでも一旦食べたいって思っちゃう部分もあるし。タイに行ったときにさ、タイの郷土的な謎のお菓子をいっぱい差し入れでいただいたじゃん。ああいう謎の食べ物も、一旦、口に含んでみたいっていう。SUZUKA:私、そういうの結構無理やな。KANON:海外とか、地方のツアーとかに行って、夜ご飯行くかどうかみたいな会話になるじゃん。で、大体RINは毎回行ってるよね。SUZUKA:行ってるね。KANON:絶対行く。スタッフさんたちに紛れて、RINだけどっか行ったりとかもしてるし。MIZYU:だいたいご飯のこと考えてるよね。RIN:うん、そう。MIZYU:今日の機内食これらしいよ、とか。KANON:そうそう、知ってるの、いつも!MIZYU:「今日の機内食は2回あって、1回目は中華で、2回目は牛丼だったよ」とか。「どうやったらその情報を見れんの!?」みたいな。「なんとかのサイトの、ここのページの」とか。そこまでご飯のことを計算して生きてるんだなっていうのをいつも感じます。KANON:感じますってことは、RINちゃんで〜す!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/