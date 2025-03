新しい学校のリーダーズのメンバーで「一番度胸がある人」は誰!? KANONの度胸を感じるエピソードを披露

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。2月25日(火)の放送では、「AG Superhuman」のコーナーを実施。生徒(リスナー)から寄せられた質問をもとに、4人のなかで誰が一番“そのジャンル内のSuperhumanなのか”を決めていきました。SUZUKA:さて、今夜はこちらの授業をお届けしたいと思います。RIN:「AG Superhuman」!SUZUKA:ゴイゴイスー!全員:ゴイゴイスー!RIN:はい、こちらはですね、さまざまなジャンルにおいて、この4人のなかで誰がそのジャンルのSuperhuman なのかを決めていく授業です。生徒からの質問の書き込みが届いているので、それぞれのSuperhuman をそこから決めていきましょう。まずは“一番度胸がある人は誰ですか?”です。KANON:度胸がある人ね。SUZUKA:どういうカテゴリ?KANON:ね。RIN:私が今ぱって思い浮かんだのは、まだ中学2年生ぐらいの結成当初のKANONが、突然バンジージャンプをしたいって言い始めて、ほんとに目の前にたまたまあったバンジージャンプを「私、あれ飛びたい」って言って突然挑戦したところ。あれは度胸がないとできないこと。KANON:私って絶叫乗れないんですよ。なのに、あのとき、2回目のライブとかだったかな? 私たちが結成して2、3回目くらいのライブで、ちょっと気合いを入れたいと思って。MIZYU:そういう意図だったんだ。KANON:うん。なんかバンジージャンプ見たときに、あれ飛んだらライブ上手くいくかも、みたいな。で、飛んだけど、飛んでから後悔した。SUZUKA:遅いな。飛んでる最中に!KANON:飛んでから、「あ! やめれば良かった……!」(と思った)SUZUKA:バンジージャンプで、人間が落とされてる姿って、普通にめっちゃおもろいよね。無防備っていうか。KANON:あれさ、飛ぶときはね、行っちゃいます! って感じで飛べるんだけど、1回目のバウンスがめっちゃ怖いのよ。跳ね返りが。でもさ、SUZUKAとかMIZYUって絶叫好きじゃん。SUZUKA:大好き。好きやんな?MIZYU:大好き大好き!KANON:そのイメージあるからさ、パンジージャンプやってみたら?SUZUKA:バンジージャンプやってみたいよ!MIZYU:度胸がある人は誰ですか、っていうテーマだった。RIN:そうだ。KANON:そうだよ。SUZUKA:じゃあ、KANONちゃんにしとく?KANON:それで良いの?SUZUKA:じゃあ、KANONちゃんです。KANON:ほんとに!?MIZYU:1個の事実だけでしたが。KANON:なんかありがとうございます。SUZUKA:ある種、いろんなカテゴライズの度胸があるからね。三点倒立するあなたもだいぶ度胸あるよ。おまたパン! って開いて三点倒立して「Pineapple Kryptonite!」って言ってる。RIN:それで言ったら、海外のライブでどんどんサーフっていうか、お客さんのなかを流れていくSUZUKAも度胸もあるね。MIZYU:私できない。KANON:私もできない。SUZUKA:それぞれのね、そのカテゴライズでの度胸はあるかもしれないね。RIN:みんなSuperhumanってことかもね。KANON:そうですね。そういうことにしましょ。SUZUKA:一応、誰かって聞かれたらKANONにしとこか。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/