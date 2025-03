新しい学校のリーダーズ「23歳の年はもう少しだけきれいに歩けるような女性になれたら…」23歳の抱負（!?）を語る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。2月24日(月・振休)の放送では、「Arigato!(ありがとう!)」を伝える企画を実施しました。KANON:2024年11月、12月、2025年1月と3ヵ月連続でメンバーのお誕生日Arigato!をしましたね、みなさん。SUZUKA:はい、しました。KANON:でもですね、実はRIN先生だけ、このシステムが生まれるちょっと前の9月がお誕生日だったので、Arigato!をできていない。SUZUKA:このタイミングで!KANON:このタイミングで、全然関係ないけど、RIN先生に向けてArigato!していきましょう!RIN:なんでもない日にありがとう~!MIZYU:2月ですよ。SUZUKA:RINちゃん、おでこいつもツルツルでArigato!RIN:ありがとう!KANON:RINちゃん、いつも優しい空気感をArigato!MIZYU:この前キャロットケーキ作ってきてくれて、それがもうめっちゃおいしかったです。Arigato!RIN:どういたしまして、ありがとう!KANON:バレンタインね。MIZYU:ちょっと衝撃的で。SUZUKA:うまさがお店以上!KANON:あ、あと、私のお誕生日の日にRINちゃんがグルテンフリーのチョコケーキ作ってくれてArigato!RIN:どういたしまして~。KANON:あれもめっちゃおいしかったよね。MIZYU:みんなで食べたね。RIN:みんなで食べた~。SUZUKA:どんなんやったっけ?KANON:イチゴが乗ってたんだけど。SUZUKA:あ! それな!RIN:ガトーショコラ。KANON:そう! ガトーショコラのホールケーキみたいな感じで、上にイチゴが乗ってて、生クリームだけが手作り感があって良かった。RIN:ちょっと、生クリーム泡立てるの難しいね。溶けないようにさ、できるだけ固めに泡立てていこうと思ったら、ちょっと泡立てすぎて、分離の1歩手前みたいな。MIZYU:でもそれこそね、唯一無二のホイップですからね。KANON:愛情こもってました。Arigato!SUZUKA:細かなArigato、をぱっと思い出されへんけど、もう存在がArigatoですね。MIZYU:RINちゃんの後ろ姿だけでも、Arigato!KANON:笑顔になっちゃうからな。SUZUKA:だいぶ概念からArigatoやね。MIZYU:結構後ろ姿面白いよね。RIN:刈り上がってるし?MIZYU:刈り上がってるし、早歩きだし。KANON:ちょっと恐竜みたいなぷりぷりさがあるんだよね。SUZUKA:やっぱ運動神経ちょっと悪いからね、RINちゃんは。あどけなさがね、全ての行動にちょっと出てるよね。RIN:ちょっとどんくさいのは自覚してて、前になんかのときに「ここ普通に歩こう!」みたいになったんだけど、私が最初に歩いたとき「それ普通!?」って(言われた)。SUZUKA:でもさ、RINもさ、自分が歩き方、ちょっとどんくさいっていうのわかった上でさ、「みんな、これどう? 私大丈夫!?」みたいな。「ちょっとRINちゃん!」みたいな。それがおもろいな。KANON:それがかわいい。いつもかわいくてありがとう、癒されてます。RIN:でも、23歳の年はもう少しだけきれいに歩けるような女性になれたら良いな、なんて。SUZUKA:大丈夫、そのままで良いんだよ。MIZYU:なおんないでほしいな。KANON:なおんないでほしい。いつもArigato!RIN:こちらこそ、Arigato!番組では他にも、アメリカ・ロサンゼルスで開催されるAdo、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIが出演する音楽イベント「matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES」について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/