LE SSERAFIM、初のワールドツアー日本公演を4都市9公演で開催

世界で活躍する5人組グループ・LE SSERAFIMが初めて開催するワールドツアーの日本公演「2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN」の詳細が決定した。
「2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN」は、5月6、7日の名古屋（ポートメッセなごや 第1展示館）公演を皮切りにスタートし、5月13、14日に大阪（大阪城ホール）、6月7、8日に北九州（西日本総合展示場 新館）、6月12、14、15日にさいたま（さいたまスーパーアリーナ）の4都市9公演で開催される。
LE SSERAFIMは、昨年9月に米国4大大衆音楽授賞式「2024 MTV Video Music Awards」でプレショー（Pre-show）のステージ出演を果たし、「PUSH Performance of the Year」を受賞。米国に続いてヨーロッパ最大の音楽授賞式「2024 MTV Europe Music Awards」でも、パフォーマーとして単独ステージを披露しただけでなく、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げた。さらに日本では、日本を代表する年末音楽授賞式「日本レコード大賞」においてK-POPガールグループで初めて「特別国際音楽賞」を受賞。K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げた。昨年末には「第66回 輝く！日本レコード大賞」初出演に加え、デビュー初年度から3年連続で「第75回NHK紅白歌合戦」に出場した。来月3月14日には、LE SSERAFIMが韓国で約7カ月ぶりにリリースする5th Mini Album『HOT』の発売を控えている。
＜ライブ情報＞
(P)&(C) SOURCE MUSIC
『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN』公演概要（予定）
[名古屋] ポートメッセなごや 第1展示館
2025年5月6日（火・祝） 開場 16:00／開演 18:00
2025年5月7日（水） 開場 16:30／開演 18:30
[大阪] 大阪城ホール
2025年5月13日（火） 開場 16:30／開演 18:30
2025年5月14日（水） 開場 16:30／開演 18:30
[北九州] 西日本総合展示場 新館
2025年6月7日（土） 開場 16:00／開演 18:00
2025年6月8日（日） 開場 14:00／開演 16:00
[さいたま] さいたまスーパーアリーナ
2025年6月12日（木） 開場 16:30／開演 18:30
2025年6月14日（土） 開場 16:00／開演 18:00
2025年6月15日（日） 開場 14:00／開演 16:00
＜チケット料金＞
◼︎指定席
16,000円（税込）
■VIP席 （アップグレードチケット）
27,000円（税込）
※FEARNOT Membership （JP）限定
※指定席16,000円＋アップグレードチケット11,000円
チケットに関する詳細
LE SSERAFIM Japan official site https://www.le-sserafim.jp