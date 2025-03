FAカップ準々決勝の組み合わせ抽選会が2日に開催された。

延長戦までもつれたニューカッスルとの一戦を制した日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは、準々決勝ではノッティンガム・フォレストとイプスウィッチの一戦(3日開催)の勝者と対戦する。なお、プレミアリーグで3位につけるノッティンガム・フォレストが同18位のイプスウィッチに勝利した場合、ブライトンにとってはリーグ戦で0-7で敗れた相手へのリベンジマッチとなる。

そのほか、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは、昨季の大会王者マンチェスター・ユナイテッドを下したフルアムと対戦。また、昨季準優勝に終わり、2年ぶりの優勝を狙うマンチェスター・シティはリーグ戦では敗れているボーンマスとの対決に臨む。

なお、準々決勝の日程は3月29(土)の週末に開催予定となっており、正式な日程は放送局や地方自治体などと協議の後、後日発表されることになっている。

FAカップ5回戦の結果と、準々決勝の対戦カードは以下の通り。

■FAカップ5回戦の結果

アストン・ヴィラ(1部) 2-0 カーディフ・シティ(2部)

プレストン・ノースエンド(2部) 3-0 バーンリー(2部)

クリスタル・パレス(1部) 3-1 ミルウォール(2部)

ボーンマス(1部) 1-1(PK戦:5-4) ウルヴァーハンプトン(1部)

マンチェスター・シティ(1部) 3-1 プリマス・アーガイル(2部)

ニューカッスル(1部) 1-2 ブライトン(1部)

マンチェスター・ユナイテッド(1部) 1-1(PK戦:3-4) フルアム(1部)

ノッティンガム・フォレスト(1部) vs イプスウィッチ(1部)

■FAカップ準々決勝の対戦カード

フルアム vs クリスタル・パレス

プレストン・ノースエンド(2部) vs アストン・ヴィラ

ボーンマス vs マンチェスター・シティ

ブライトン vs ノッティンガム・フォレストorイプスウィッチ

【ハイライト動画】ニューカッスルvsブライトン