千葉雄喜がセカンドアルバム『億万長者』リリース決定、リードトラック「BANK」MV公開

千葉雄喜が、3月26日（水）に約3カ月ぶりのセカンドアルバム『億万長者』をリリースすることを発表。同アルバムからリードトラック「BANK」を先行配信しMVを公開した。

本「BANK」は、プロデューサーに「チーム友達」「MAMUSHI」、アルバム『STAR』に続き、千葉と強力なタッグを組むKoshy、ミックス/マスタリングエンジニアには、Jay-Z、Mariah Carey、Justin Bieber、Snoop Doggらの作品で著名なJaycen Joshuaの布陣で制作。MV「BANK」は、先日公開されたMV「ありのまま」と同じく、監督を大橋尚広（HAVIT ART STUDIO）が手掛けている。

アルバム『億万長者』は、プロデューサーにKoshyの他、Travis Scott率いるCactus Jackのプロデューサーであり、Dreake、Jay-Z、Rihannaらも手がけるWondaGurlや、Megan Thee Stallion、Post Maloneらを手がけるDiego Ave、さらにMegan、LattoのメインプロデューサーであるBankroll Got Itを迎えた全16曲が収録されており、千葉雄喜として初のCD発売も決定している。

また、7月3日（木）に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」のオフィシャル3次先行受付も開始している。

＜リリース情報＞

千葉雄喜

NEWアルバム『億万長者』

2025年3月26日（水）発売

KICS-94201 / ￥2750（税抜価格：￥2500）

千葉雄喜

「BANK」　

3月3日先行配信

https://linkco.re/a1nENTn1　(AppleMusic/iTunes以外)

https://linkco.re/hdnF4s6d (AppleMusic/iTunes)

=収録曲=

1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl]

2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]

3. BANK [Prod. Koshy]　　　※3/3(月)先行配信

4. 億り人 [Prod. Koshy]

5. 億万長者 [Prod. Koshy]

6. 億単位 [Prod. Diego Ave]

7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]

8. 札の束たち [Prod. Koshy]

9. 稼ごう 　[Prod. Koshy]

10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]

11. 使いすぎ [Prod. Koshy]

12. まずはイメージ [Prod. Koshy]

13. 高い話 [Prod. Koshy]

14. なんかデカく [Prod. Koshy]

15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]

16. 投資 [Prod. Koshy]

All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)

All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua