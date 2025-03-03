千葉雄喜がセカンドアルバム『億万長者』リリース決定、リードトラック「BANK」MV公開

千葉雄喜が、3月26日（水）に約3カ月ぶりのセカンドアルバム『億万長者』をリリースすることを発表。同アルバムからリードトラック「BANK」を先行配信しMVを公開した。
本「BANK」は、プロデューサーに「チーム友達」「MAMUSHI」、アルバム『STAR』に続き、千葉と強力なタッグを組むKoshy、ミックス/マスタリングエンジニアには、Jay-Z、Mariah Carey、Justin Bieber、Snoop Doggらの作品で著名なJaycen Joshuaの布陣で制作。MV「BANK」は、先日公開されたMV「ありのまま」と同じく、監督を大橋尚広（HAVIT ART STUDIO）が手掛けている。
アルバム『億万長者』は、プロデューサーにKoshyの他、Travis Scott率いるCactus Jackのプロデューサーであり、Dreake、Jay-Z、Rihannaらも手がけるWondaGurlや、Megan Thee Stallion、Post Maloneらを手がけるDiego Ave、さらにMegan、LattoのメインプロデューサーであるBankroll Got Itを迎えた全16曲が収録されており、千葉雄喜として初のCD発売も決定している。
また、7月3日（木）に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」のオフィシャル3次先行受付も開始している。
＜リリース情報＞
千葉雄喜
NEWアルバム『億万長者』
2025年3月26日（水）発売
KICS-94201 / ￥2750（税抜価格：￥2500）
千葉雄喜
「BANK」
3月3日先行配信
https://linkco.re/a1nENTn1 (AppleMusic/iTunes以外)
https://linkco.re/hdnF4s6d (AppleMusic/iTunes)
=収録曲=
1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl]
2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]
3. BANK [Prod. Koshy] ※3/3(月)先行配信
4. 億り人 [Prod. Koshy]
5. 億万長者 [Prod. Koshy]
6. 億単位 [Prod. Diego Ave]
7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]
8. 札の束たち [Prod. Koshy]
9. 稼ごう [Prod. Koshy]
10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]
11. 使いすぎ [Prod. Koshy]
12. まずはイメージ [Prod. Koshy]
13. 高い話 [Prod. Koshy]
14. なんかデカく [Prod. Koshy]
15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]
16. 投資 [Prod. Koshy]
All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)
All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua