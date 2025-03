Mrs. GREEN APPLE大森元貴「小手先の難しいことは考えなくていいと思うよ！」ミセスの楽曲をうまく歌うコツを伝授

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月24日(月・振休)の放送では、卒業を迎えた生徒(リスナー)のメッセージを紹介しました。最近、Mrs. GREEN APPLEさんにハマって曲もたくさん聴いています! 本当に全部好きで選べないですが、そのなかでも一番好きな曲は「BFF」です!私は今高校3年生で卒業間近になっていてこの曲を初めて聴いたとき涙が出ました。春から一人暮らしをし、友達とも家族ともなかなか会えなくなる日々が続くので、この曲がすごく心に沁みました。そこでミセス先生に質問があります。「BFF」を卒業式の日に、カラオケで私の大切な友達に向けて歌おうと練習しているのですが、上手く歌うコツがあれば教えてほしいです!(18歳)藤澤:これさ、メロディー難しいよね! Aメロとか。大森:Aメロとか、サビの1行目とかも難しいよね!「縁に帰る匂いがした」とか。藤澤:「宇宙のような瞬き」とかね!大森:そうそう! そことかもめちゃめちゃ難しい。だから、これは「慣れ」です!藤澤:ゆっくり練習してみてもいいんじゃない?大森:メロディーをちゃんとなぞるという。若井:一つひとつ紐解いていく。藤澤:そうそう!大森:これ、僕も歌っていて緊張します! メロディーがとっても難しいから、「あれ?」って1回わかんなくなっちゃうと、もうわかんなくなっちゃうメロディーをしているんだよね。あと、意外と変化で、1番のメロディーと2番のメロディーが違ったりするので。だから、そことかもちょっと注目しつつなのかなぁ。でも、歌ってくれることだけでうれしいと思うから! そんなに小手先の難しいことは考えなくていいと思うよ!若井:考えるな! 伝えろ! ストレートにっ!大森・藤澤:(笑)。大森:ということで……卒業に関するメッセージですけれども。卒業ソングっつったら「僕のこと」とかさ。「Soranji」を歌ってる学校もあるらしいし!若井:あー! らしいね!大森:いろいろあるんだけど。でも「合唱曲になるといいね」って言った起源って、僕はやっぱりこの曲からかな、と思っていて。僕が高校を卒業してすぐ書いた曲なので、中学生とかはまだ卒業まで時間あるかもしれないけども、ちょっとこの曲を聴きつつ残りの時間を噛みしめてもらえたらな、っていう風に思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/