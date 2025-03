新しい学校のリーダーズSUZUKA「我々にとっても挑戦となるようなステージングにしたい」ツアーへの意気込みを語る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。2月24日(月・振休)の放送では、4月から開催されるツアー「新しい学校の青春部ツアー2025」について語りました。SUZUKA:早くも「新しい学校の青春部ツアー2025」の東京公演(4月14日(月)Zepp Haneda)、ソールドアウトでございます!RIN:お~!MIZYU:(FC(ファンクラブ)チケット先着受付中で)我々の青春部のツアーが、あとは4月8日(火)に名古屋(Zepp Nagoya)、4月9日(水)に大阪(Zepp Osaka Bayside)がまだきっとチケットが余っておりますので。KANON:Zeppだから(ステージとお客さんの)距離が近いし、前回もZeppでFC「青春部ツアー」をしたんですけど、やっぱりお客さんとの距離が近くて、エネルギーをぶつけ合える距離感がすごい良くて、楽しかったのを覚えてます!SUZUKA:めっちゃ楽しかった! だってわしらのこと結構、奥深く知ってくれてるみんなと一緒に時間を過ごすって、そら楽しいに決まっとるやんっていう。MIZYU:しかも今回はちょっと企んでるんですよね!RIN:そうね~。MIZYU:どこまで言ったら良いか。すごい素敵だと思いますよ。SUZUKA:ちょっと挑戦もね、私たちにとってもただのお楽しみ会じゃつまんないなと思うんで、ちゃんと我々にとっても挑戦となるようなステージングにしたいなと思って。幕張メッセに向けても、良いつながりができるライブにできたらなと思います。MIZYU:ぜひ青春部員になって、一緒にライブを楽しみましょう。KANON:楽しみましょう!SUZUKA:やからチケット買ってくれたみんな!全員:Arigato!番組では他にも、サポートアクトをつとめたドイツ発のDJ、音楽プロデューサー・ZEDD(ゼッド)の来日公演について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/