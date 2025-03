2025明治安田J1リーグ第4節が1日と2日に行われた。

サンフレッチェ広島はホームで横浜FCと対戦。途中出場の大卒ルーキー中村草太が試合の均衡を破ると、この1点が決勝点となって広島が今季3勝目を掴んだ。

FC町田ゼルビアは敵地で名古屋グランパスと対戦。相馬勇紀のクロスから西村拓真が加入後2点目を挙げて先制すると、すぐに追いつかれてしまう。それでも後半にナ・サンホが値千金の勝ち越しゴールを奪い、今季2勝目を挙げた。一方、名古屋は2連敗で4戦未勝利となっている。

浦和レッズはホーム開幕戦でも勝利を逃して4戦未勝利に。かつて浦和を率いたリカルド・ロドリゲス監督の柏レイソルをホームに迎えたが、元浦和の小泉佳穂に2アシストの活躍を許して2失点。元柏のマテウス・サヴィオら攻撃陣は停滞し、0-2の完封負けを喫した。

東京ヴェルディvsガンバ大阪は、激闘の末にG大阪が今季2勝目。新加入の満田誠も活躍し、終盤にイッサム・ジェバリが決勝点を挙げた。東京Vは3度の負傷交代にも見舞われ、連勝ならず。

アルビレックス新潟はあと一歩のところで今季初勝利を逃した。ホームにセレッソ大阪を迎えた一戦。矢村健が先制点を奪うと、前半のうちに追いつかれて同点で後半へ。長谷川元希が勝ち越し点を奪ったものの、逃げきれず後半アディショナルタイムに被弾。2-2で引き分けた。

好スタートを切った昇格組同士の対戦となったファジアーノ岡山vs清水エスパルスは、白熱のドロー決着。65分に清水がPKのチャンスを得たものの、北川航也のシュートはGKスベンド・ブローダーセンが阻む。その後に1点ずつを奪い合い、1-1で決着した。

鹿島は鈴木優磨と師岡柊生の得点でFC東京を下し、リーグ戦3連勝を達成した。なお、FC東京のMF北原槙は15歳7カ月22日で途中出場し、J1最年少出場記録を21年ぶりに更新した。

ヴィッセル神戸は今季初黒星を喫して開幕4戦未勝利に。オウンゴールでアビスパ福岡の先制を許すと、後半途中に福岡が退場者を出したものの数的有利を生かせず、0-1で敗れた。一方、3連敗スタートだった福岡は今季初白星となった。

京都サンガF.C.は10年ぶりに復帰した奥川雅也のJ1初得点を守り抜き、川崎フロンターレを下して今季初勝利を収めた。川崎Fは長谷部茂利監督の就任後、公式戦初黒星となった。

横浜F・マリノスと湘南ベルマーレの神奈川ダービーは、横浜FMの植中朝日が先制点を挙げたものの、湘南が石井久継のゴールで追いつき、勝ち点「1」ずつを分け合った。横浜FMは開幕4戦未勝利となり、湘南の開幕連勝は「3」で止まった。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第4節

▼3月1日(土)

横浜F・マリノス 1-1 湘南ベルマーレ

鹿島アントラーズ 2-0 FC東京

川崎フロンターレ 0-1 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 0-1 アビスパ福岡

▼3月2日(日)

東京ヴェルディ 0-1 ガンバ大阪

アルビレックス新潟 2-2 セレッソ大阪

名古屋グランパス 1-2 FC町田ゼルビア

ファジアーノ岡山 1-1 清水エスパルス

サンフレッチェ広島 1-0 横浜FC

浦和レッズ 0-2 柏レイソル

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 柏(10/+4)

2位 湘南(10/+3)

3位 広島(10/+3)

4位 鹿島(9/+6)

5位 清水(8/+3)

6位 川崎F(7/+4)

7位 岡山(7/+3)

8位 FC東京(6/0)

8位 町田(6/0)

10位 G大阪(6/-3)

11位 京都(5/-1)

12位 C大阪(4/+1)

13位 横浜FC(4/-1)

14位 神戸(3/-1)

15位 横浜FM(3/-1)

16位 福岡(3/-2)

17位 東京V(3/-5)

18位 新潟(2/-3)

19位 浦和(2/-3)

20位 名古屋(1/-7)

◆■J1第5節の対戦カード

▼3月8日(土)

14:00 浦和 vs 岡山

14:05 新潟 vs 東京V

15:00 G大阪 vs 清水

16:00 柏 vs 鹿島

16:00 FC東京 vs 湘南

16:00 横浜FC vs 町田

16:00 C大阪 vs 名古屋

▼3月9日(日)

14:00 京都 vs 福岡

▼4月9日(水)

19:00 川崎F vs 横浜FM

▼7月2日(水)

19:00 神戸 vs 広島