FAカップ5回戦が3月1日に行われ、マンチェスター・シティとプリマスが対戦した。

マンチェスター・シティは、ミッドウィークに行われた直近のトッテナム戦からスタメン11人を全員入れ替え、最前線にはフィル・フォーデンを配置。今冬に獲得したDFヴィトール・レイスが本拠地デビューを飾り、ニコ・オライリーやジェームズ・マカティーといった下部組織出身選手も4名先発起用された。

試合は序盤からマンチェスター・シティが主導権を握り、好機を演出していく。しかし、イルカイ・ギュンドアンのシュートがポストを叩くなどチャンスを活かせない。するとブレントフォード、リヴァプールといったプレミア勢を破って勝ち上がってきたプリマスが37分、左サイドで得たCKからマクシム・タロヴェロフがヘディングシュートを沈め、先手を奪うことに成功する。

少ないチャンスをゴールに結びつけられたマンチェスター・シティだったが、前半アディショナルタイムに右サイドでFKを得ると、ケヴィン・デ・ブライネがニアサイドに送ったクロスにオライリーが頭で合わせ、1-1としてハーフタイムを迎えた。後半はマンチェスター・シティが攻勢を強め、60分にはアーリング・ハーランドを投入。怒涛のセットプレーでゴールを脅かすと、76分にフォーデンの右CKから再びオライリーが頭で合わせて試合をひっくり返した。

マンチェスター・シティは試合終盤、裏に抜け出したハーランドからデ・ブライネのホットラインで加点。最終的には3-1というスコアで勝利を収め、準々決勝進出を決めた。その他、FAカップ5回戦の結果と日程は以下の通り。

【スコア】

マンチェスター・シティ 3-1 プリマス

【得点者】

0-1 38分 マクシム・タロヴェロフ(プリマス)

1-1 45+1分 ニコ・オライリー(マンチェスター・シティ)

2-1 76分 ニコ・オライリー(マンチェスター・シティ)

3-1 90分 ケヴィン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ)

■FAカップ5回戦

▼2月28日(金)

アストン・ヴィラ 2-0 カーディフ・シティ

▼3月1日(土)

プレストン 3-0 バーンリー

クリスタル・パレス 3-1 ミルウォール

ボーンマス 1-1(PK:5-4) ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・シティ 3-1 プリマス

▼3月2日(日)

ニューカッスル vs ブライトン

マンチェスター・ユナイテッド vs フルアム

ノッティンガム・フォレスト vs イプスウィッチ