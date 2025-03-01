ブラジルサッカー連盟は2月28日、3月のFIFAワールドカップ26南米予選に向けた同国代表の予備メンバー52名を発表した。
ブラジル代表は南米予選の第12節を終えた時点で勝ち点「18」を獲得し、本戦出場圏内の5位。3月は、20日にホームで4位コロンビア代表と、25日に敵地で首位アルゼンチン代表と対戦する。
セレソンを率いるドリバル・ジュニオール監督は、ラージグループの52名をリストアップ。DFマルキーニョスやFWヴィニシウス・ジュニオールらに加え、大けがの影響で2023年10月以降代表から遠ざかっているネイマール、今冬中国からサンパウロに帰還したオスカル（2016年10月が最後の招集）もメンバーに含まれた。本メンバー23名は来週に発表が予定されている。
ブラジル代表の予備メンバー52名は以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
ルーカス・ペリ（リヨン／フランス）
ウェヴェルトン（パルメイラス）
▼センターバック
アレクサンドロ（リール／フランス）
ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）
ダニーロ（フラメンゴ）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
レオ・オルチス（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ムリーロ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
▼サイドバック
アブネル・ヴィニシウス（リヨン／フランス）
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
アレックス・テレス（ボタフォゴ）
ドド（フィオレンティーナ／イタリア）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ（フラメンゴ）
▼MF
アリソン（サンパウロ）
アンドレ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
アンドレアス・ペレイラ（フルアム／イングランド）
アンドレイ・サントス（ストラスブール／フランス）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
エデルソン（アタランタ／イタリア）
ジェルソン（フラメンゴ）
ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
ルーカス・モウラ（サンパウロ）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
マテウス・クーニャ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ネイマール（サントス）
オスカル（サンパウロ）
▼FW
アントニー（ベティス／スペイン）
ブルーノ・エンヒキ（フラメンゴ）
エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）
エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
ガレーノ（アル・アハリ／サウジアラビア）
イゴール・ジェズス（ボタフォゴ）
イゴール・パイション（フェイエノールト／オランダ）
ジョアン・ペドロ（ブライトン／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
サムエウ・リーノ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
サヴィーニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
ユーリ・アルベルト（コリンチャンス）