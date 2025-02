Mrs. GREEN APPLE大森元貴 “卒業”することは「大事だよね！」その深意は？ 卒業シーズンに“卒業”について考える

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月24日(月・振休)の放送では、卒業式が開催される卒業シーズンということで「卒業」について考えました。若井:もう卒業間近なんだね!藤澤:ね~!大森:でもさ、大事だよね! 何かに卒業することとか、新しい何かに一歩踏み出すことが、絶対システム的に決まっているって。もう大人になって(卒業することって)そんなにないじゃない?藤澤:たしかに!大森:(職場で部署を)ご異動されたり、いろいろあるかもしれないけど。でも、(中高生の)3年単位とか、(大学)4年、(小学校の)6年単位とかで、無理やりにでも次のコミュニティに行くのは、改めてすごいことだなって思う。今後の自分のためにも、いろいろストレスかかる瞬間とか、プレッシャーに思う瞬間とかあると思うんだけども、未来の自分を想像しながら、毎日有意義に過ごしてもらえたらと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/