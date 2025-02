新しい学校のリーダーズSUZUKA「勘が鋭いなと思った」“AG”ファンの行動に驚き

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。2月24日(月・振休)の放送では、メンバーたちが近況報告をしました。SUZUKA:今夜はこちらをお届けしましょう。「近況 Arigato!」。私たちの近況を「ありがとう!」を込めて報告していきましょう。SUZUKA:ノルウェーのシンガーソングライター・AURORA(オーロラ)の楽曲「Some Type Of Skin(ft. ATARASHII GAKKO!)」に参加しました。その曲が2月14日にリリースされました!MIZYU:そう、AURORA姫との曲がリリースされました。そして2月18日のAURORAちゃんの来日公演、東京公演にサプライズというかシークレットで出演させていただきました!SUZUKA:神がかっていたAURORAちゃん!MIZYU:光を放っておりました。RIN:美しかったね。KANON:アンコール1曲目だったんだよね。RIN:結構、AG(新しい学校のリーダーズ)ファンも、会場に足をたまたま運んでいたっていう方が多かったみたいで、「AGが出てくるのをちょっと期待していたけど、本当に出てくるとは!」っていう風なコメントもたくさん見ました。SUZUKA:出てきて、「ワー!」ってAURORAちゃんのお客さんが喜んでくれたと思ったら、「リーダーズ!」とか「SUZUKA!」とか「KANON!」とか言っているのが聞こえたから、「リーダーズのファンおるやん!」と思って。勘が鋭いなと思った。KANON:でも単純にね、AURORAちゃんのライブに、私たちがコラボレーションしたからっていって観に行った人もいるかも。SUZUKA:そうね。MIZYU:初めましての人もたくさんいたと思うから、また一緒にライブで、生でパフォーマンスできたら良いなって思います。SUZUKA:そうね。RIN:いつかノルウェー行きたいね。KANON:AURORAちゃん、Arigato!全員:AURORAちゃんArigatoと、来てくれた人Arigato、やね!RIN:Arigato!番組では他にも、サポートアクトをつとめたドイツ発のDJ、音楽プロデューサー・ZEDD(ゼッド)の来日公演について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/