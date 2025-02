Mrs. GREEN APPLE・藤澤涼架「みんなを支える意識で…」“卒業式のピアノ伴奏が不安”なリスナーにアドバイス

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月24日(月・振休)の放送では、卒業を迎えた生徒(リスナー)のメッセージを紹介しました。大森:まもなく卒業シーズンに突入ということで、高校生のみんなは今週の金曜日とか土曜日に卒業式を迎えるという生徒がどうやら多いらしいです!藤澤:高校は早いからね~!大森:ということで今夜は、卒業を控えた卒業生の書き込みをチェックしていきます!私は今高校3年生なのですが、卒業式で歌う曲がミセス先生の新曲「ダーリン」に決まりました! みんな「Mrs. GREEN APPLE 18祭」(NHK)を観ていて、話し合いのときにこの曲が案に上がった瞬間決定しました。私も、毎日聴いて支えられている曲を歌えるなんて嬉しいなと思っていたら、まさかのピアノを任されて、今の時点でもう緊張してしまっています。勉強の合間に少しずつでも練習して、藤澤先生のように気持ちを込めて上手く弾けるようにしたいです。いい思い出になるよう頑張ります!(18歳)藤澤:頑張ってほしいなー!大森:りょうちゃんの「(ダーリン)弾いてみた」も(YouTubeに)上がっていまして、そちらも参考にしつつなのかな!若井:そうだね!藤澤:ありがとうございます!大森:でも、うれしいね。だって、最新曲じゃん!若井:ほんとだよ! 今年リリースの曲ですよ?藤澤:このタイミングで!大森:決められるものなんだ! うれしいねぇ。若井:うれしすぎるじゃねえかよぉ!大森:りょうちゃん、なんかピアノのアドバイスとかありますか?藤澤:この時期だから「ピアノ伴奏するので不安です」みたいな書き込みもいっぱい届くんだけど。やっぱり“自分のピアノが”っていうところに、悪い意味で集中しちゃうとすごく緊張しちゃうと思うんだよね。だから“歌っているみんなを支える”とか、“みんなの歌声を聴いてそれに合わせて弾く”みたいな意識にすると、ちょっとマインドが柔らかくなるんじゃないかな、と!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/