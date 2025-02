Unwoundが27年ぶり日本ツアー決定、KIRIHITO、麓健一らゲスト出演

ポスト・ハードコア、オルタナティヴ、パンク、ノイズ、マス・ロック、アヴァンギャルド、ポスト・ロックらを飲み込んだ、グランジ以降のUS北西部が産んだ最良の成果の一つ、Unwoundが、27年ぶりとなる日本ツアーを開催することを発表した。

Unwoundは、1991年ワシントン州タムウォーターにてJustin Trosper(Vo, G)、Vern Rumsey(B)らにより結成。1992年Sara Lund(D)の加入により不動のトリオが完成した。オリンピアの名門Kill Rock Starsの大看板として、2002年の解散までに6枚のフル・アルバムを発表。活動時はもとより解散後も影響力を増し続け、2010年代に入ってからのNumero Groupによる一連のアーカイヴ・リリースによって更に拡大を果たす。2022年7月、Justin、Saraに加え、2020年に急逝したVernに替わりかつての盟友KarpのメンバーでありMelvinsにも在籍したJared Warren(B)、Justin&Sara両名によるグループNocturnal HabitsのメンバーであったScott Seckington(G)というラインナップでの再結成を発表した。

2022年の再結成以降では初めての来日。活動時はもとより2002年の突然の解散後も影響力は増し続け、2010年代に入ってからのNumero Groupによる一連のアーカイヴ・リリース〜2022年の再結成という流れを受けて支持層をさらに爆発的に拡大中、という状況下での待望の来日となる。27年前に共演経験ありのKIRIHITOをはじめ、FLUID、シラオカ、麓健一、MASS OF THE FERMENTING DREGSと各地のゲスト陣も大充実のラインナップ。全公演、学生1000円割引も用意されている。

東京での2公演は、それぞれ2nd『New Plastic Ideas』(昨年30周年)と3rd『The Future Of What』(今年30周年)をフィーチャーした内容を予定しているとのこと。

<ライブ情報>

7e.p. presents

Unwound Japan Tour 2025

2025年5月7日(水)東京 FEVER

Plays New Plastic Ideas

Special Guest: KIRIHITO

開場 7:00pm/開演 7:30pm

5,800円(前売・予約)/6,500円(当日)+ 各1drink

チケット:e+ (https://eplus.jp/sf/detail/4280460001-P0030001)/7e.p.

・入場はe+→メール予約の順となります

2025年5月9日(金)京都 UrBANGUILD

Special Guest: FLUID

開場 6:30pm/開演 7:00pm

5,800円(予約)/6,500円(当日)+ 各1order

チケット:会場/7e.p.

・入場は来場順となります

2025年5月10日(土)名古屋 TOKUZO

Special Guest: シラオカ

開場 6:00pm/開演 7:00pm

5,800円(予約)/6,500円(当日)+ 各1order

チケット:会場/7e.p.

・入場は来場順となります

2025年5月11日(日)松本 Give me little more.

Special Guest: 麓健一

開場 6:30pm/開演 7:00pm

5,300円(予約)/6,000円(当日)+ 各1drink

チケット:会場(give.me.little.more@gmail.com)/7e.p.

・入場は来場順となります

2025年5月12日(月)東京 FEVER

Plays The Future Of What

Special Guest: MASS OF THE FERMENTING DREGS

開場 7:00pm/開演 7:30pm

5,800円(前売・予約)/6,500円(当日)+ 各1drink

チケット:e+ (https://eplus.jp/sf/detail/4280660001-P0030001)/7e.p.

・入場はe+→メール予約の順となります

全公演 学生各1,000円引(要証明書提示)

Total Info & Ticket Order : 7e.p.(https://7ep.net/events/categories/unwound_25/)