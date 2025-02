フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『梨泰院クラス』『ユミの細胞たち』『生まれ変わってもよろしく』などのヒット作に出演する注目の俳優アン・ボヒョンのファンミーティング2公演を、独占配信する。

『2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO』

独占配信するのは、2024年5月11日、日本では初めてのファンミーティング開催となった『2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO』夜公演と、同年12月28日に日本のファンのために開催された日本公式ファンクラブのリニューアルオープン1周年を祝うためのファンミーティング『2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING』の2公演。

それぞれの概要レポートは、以下の通り。

■『2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO』夜公演(3月1日0時配信スタート)

ソウルを皮切りにアジア6都市を巡る、デビュー後初のアジアファンミーティングツアー。2024年5月11日(土)、東京で開催された日本で初めてのファンミーティングの夜公演を収録。ツアーのタイトル「Hello!」は、“デビュー後初めてファンに直接会って挨拶をする場”という意味が込められている。公演は『梨泰院クラス』の主題歌「Start」の歌唱で、スタート。アン・ボヒョンの公式インスタグラムの写真を見ながら、写真についてのエピソードを紹介する“BOSS-TAGRAM(ボスタグラム)”のコーナーでは、映画の撮影現場で発見したという石の写真が登場する。一体、どんな形の石なのだろうか?公演が始まる前に実施した投票の結果を見ながら、アン・ボヒョンの意見を聞く“BOSS-AWARDS(ボスアワード)”のコーナーでは、彼がこれまで演じてきた役柄の中からお見合いでおすすめする人物や恋愛観など、男性としての意見を率直に話す。ファンの投票結果と、彼の意見は果たして一致するのか。そして、会場が大盛り上がりを見せた“BOSS RELAY(ボスリレー)”ゲームでは、来場者の中から抽選で選ばれた数名が登壇し、3チームに分かれて一緒にけん玉、ジャンガ、縄跳びといったゲームを行う。けん玉は初体験で難しいと話すアン・ボヒョンだったが、集中力と運動神経の良さで、次々にクリアするミラクルが起きる。続く“BOSS QUIZ(ボスクイズ)”では、彼に関するクイズを、観客が二択で答えていく。最後に残った勝者にはプレゼントが用意されており、会場はさらに白熱する。最後のコーナーは“BOSS-NEUN AHN-BO-HYUN ! (ボスはアン・ボヒョン)”。ミッションが入った5つの箱。なんと、最初に選んだのは“ハズレ”の箱。しかし、少しでもファンとの交流を深めるべく、時間を気にせずどんどんミッションを遂行する。公演の締めくくりとして、ドラマ『生まれ変わってもよろしく』のOST「I’」「Embrace Your Past」を熱唱。歌唱レベルの高さに、会場からはため息がこぼれた。

『2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING』

■『2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING』(3月20日0時配信スタート)

日本公式ファンクラブのリニューアルオープン1周年を祝うために、日本のファンのためにファンミーティングを開催!舞台裏の様子を収めたメイキング映像も必見だ。アン・ボヒョンが大好きな曲だというイ・ジョクの「空を駆ける」の歌唱でイベントをスタート。今回のファンミーティングはアン・ボヒョンもよくするという“キャンプ”がテーマ。キャンプのセットの中、リラックスした服装でトークを始める。最初のコーナーは“BUCKET LIST”。アン・ボヒョンがファンの皆さんと共有したいと思った“ファンミーティング”、“バイク旅行”、“長期宿泊キャンプ”などについて、写真を見ながらトーク。長期宿泊キャンプで、豪華な俳優仲間たちが遊びに来て、たき火を囲んで話したエピソードも披露。次のコーナーは“BOHYUN×CAMPFIRE”。キャンプに関するいろいろな質問にアン・ボヒョンが答えていく。“ファンに作ってあげたいキャンプ飯は?”、“雨の中でのキャンプvs雪の中でのキャンプ”、“海キャンプvs山キャンプ”、“アン・ボヒョンのおすすめのキャンプデザートは?”、“雨の中でのキャンプを好きな理由は?”などたくさんの質問に答える。そして、海が好きなアン・ボヒョンが日本の曲「青い珊瑚礁」を歌唱。その後、真っ白な衣装にチェンジし、客席を歩きながら「Tiramisu Cake」を歌うとファンは大盛り上がり。さらに、ミッションをクリアすると、アン・ボヒョンの私物がプレゼントされるゲームコーナー“LOVE SITE”では、会場が一致団結した。アン・ボヒョンと一緒に参加できるゲームや、プリクラ風の写真撮影会などがあり、会場は大興奮!最後は、アン・ボヒョンが“ファンの皆さんに恩返しをしたい”と準備してきた日本語の手紙を朗読し会場が感動する中、映画『オオカミの誘惑』の挿入歌カン・ドンウォンの「告白」を歌い上げ、公演は幕を閉じた。

