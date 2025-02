LISAが緊急来日決定、アルバムリリースを記念した超プレミア・イベント開催

LISAが、2月28日(金)にリリースするソロ・デビュー・アルバム『Alter Ego』の発売を記念して3月に緊急来日をすることが決定した。

関連記事:LISA・Tylaが語る、世界を熱狂させるグローバル・アイコンの素顔

3月15日(土)には都内某所で、超プレミア・サイン会と、ミニ・ファン・ミーティングの、2つのイベントを開催することも決定、2月28日(金)よりそれぞれの抽選応募施策が開始する。

プレミア・サイン会には、タワーレコード渋谷店、またはタワーレコードオンラインでの、アルバム『Alter Ego』日本盤CD購入者を対象に、抽選で当選した80名が参加可能となる。

ミニ・ファン・ミーティングには、アパレル・ショップで、LISA『ALTER EGO』POP-UP SHOPの対象商品をオンライン先行発売にて購入した人の中から抽選で50名を招待予定。いずれもLISAと近距離で会える、超プレミアムな内容になっている。

<イベント情報>

CD購入者限定

LISA ソロ・デビュー・アルバム『ALTER EGO』発売記念 プレミア・サイン会

開催日:2025年3月15日(土)

開催時間:当選者のみにご案内いたします

開催場所:東京都内某所 ※会場はご当選者のみにご案内いたします

当選人数:80名様

対象商品:

LISA『Alter Ego | オルター・エゴ』日本盤CD

品番:SICP-6600

税込価格:3080円 税抜き価格:2800円

■応募期間

2月28日(金)午前11時~3月6日(木)23:59まで

■応募方法や抽選に関する詳細はこちら:

https://www.sonymusic.co.jp/artist/LISA/info/571580

NUBIAN POP-UP EXCLUSIVE商品購入者限定

LISA ソロ・デビュー・アルバム『ALTER EGO』発売記念ミニ・ファン・ミーティング

開催日:2025年3月15日(土)

開催時間:当選者のみにご案内いたします

開催場所:東京都内某所 ※会場はご当選者のみにご案内いたします

当選人数:50名様

応募方法:NUBIAN オンラインストアにて対象商品を¥11,000(税込)以上ご購入の方につき1口、抽選に応募可能。(例: 合計金額\110,000(税込)ご購入で10口、抽選に応募可能)

抽選期間: 2025年2月28日(金)12時00分~3月8日(土)23時59分まで

抽選結果ご連絡日:2025年3月9日(日)12時00予定 ※マイページよりご確認いただけます。

商品発送:商品のお届けは、 3月10日(月)以降より順次到着となります。

イベント及びご応募方法の詳細はこちらのページをご確認ください:https://nubiantokyo.com/pages/lisa

<リリース情報>

LISA

ニュー・アルバム『Alter Ego | オルター・エゴ』

2025年2月28日(金)発売予定

日本盤CD

¥2,800+税 / SICP-6600

全12曲入り

初回仕様限定盤

ジュエルケースCD

日本盤限定ジャケット写真

初回仕様限定 日本盤限定フォトカード5種のうち1種ランダム封入

初回仕様限定 ステッカー封入

歌詞対訳付き

予約リンク:https://LISAJP.lnk.to/ALTEREGO

日本盤CD収録曲:

Rockstar | ロックスター

Elastigirl | エラスティガール

Thunder | サンダー

New Woman ft. Rosalia | ニュー・ウーマン feat. ロザリア

FXCK UP THE WORLD (Vixi Solo Version) | フXXク・アップ・ザ・ワールド(Vixiソロ・ヴァージョン)

Rapunzel (Kiki Solo Version) | ラプンツェル(Kikiソロ・ヴァージョン)

Moonlit Floor (Kiss Me) | ムーンリット・フロア(キス・ミー)

When Im With You ft. Tyla | ホエン・アイム・ウィズ・ユー feat. タイラ

BADGRRRL | バッドガール

Lifestyle | ライフスタイル

Chill | チル

Dream | ドリーム

全15曲入り

予約リンク:https://LISAJP.lnk.to/ALTEREGO

配信アルバム収録曲:

Born Again ft. Doja Cat and RAYE | ボーン・アゲイン feat. ドージャ・キャット&レイ

Rockstar | ロックスター

Elastigirl | エラスティガール

Thunder | サンダー

New Woman ft. Rosalia | ニュー・ウーマン feat. ロザリア

FXCK UP THE WORLD feat. Future | フXXク・アップ・ザ・ワールド feat. フューチャー

Rapunzel ft. Megan Thee Stallion | ラプンツェル feat. ミーガン・ザ・スタリオン

Moonlit Floor (Kiss Me) | ムーンリット・フロア(キス・ミー)

When Im With You ft. Tyla | ホエン・アイム・ウィズ・ユー feat. タイラ

BADGRRRL | バッドガール

Lifestyle | ライフスタイル

Chill | チル

Dream | ドリーム

FXCK UP THE WORLD (Vixi Solo Version) | フXXク・アップ・ザ・ワールド(Vixiソロ・ヴァージョン)

Rapunzel (Kiki Solo Version) | ラプンツェル(Kikiソロ・ヴァージョン)

LISA公式Instagram:https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

LISA公式TikTok:https://www.tiktok.com/@lalalalisa_m

LLOUD公式サイト:https://www.lloud.co/