タイラー・ザ・クリエイター、8年ぶりワールドツアー日本公演決定

米カリフォルニア出身のラッパー、タイラー・ザ・クリエイターが、ワールドツアー「TYLER,THE CREATOR CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR」日本公演を、2025年9月9日（火）に東京・有明アリーナにて開催することを発表した。2017年10月以来8年ぶり待望の来日公演となる。

現在、2024年10月に約3年ぶりにリリースされた通算7枚目のニューアルバム『CHROMAKOPIA（クロマコピア）』を携えた北米ツアーを開催中のタイラー・ザ・クリエイター。9月9日の東京を皮切りに、9月20日にマニラ、そしてソウルとバンコクを回るアジアでの新たな日程を発表した。北米、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドを巡るワールドツアーの締めくくりとなる。アジアでは、スペシャルゲストにPARIS TEXAS（パリス・テキサス）を迎えて開催を行う。

来日公演のチケットは、American Expressカード会員向けに最速先行受付となる「アメックス先行受付」が2月28日（金）12時より、イープラスにて最速先行受付が3月4日（火）10時よりスタートする。

＜ライブ情報＞

TYLER,THE CREATOR CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR

2025年9月9日（火）東京・有明アリーナ

開場開演：OPEN 17:30 / START 19:00 ※開場、開演時間は変更になる可能性があります。

チケット料金：

VIP1 『DARLING VIP PACKAGE』 58,800円 / VIP2 『STICKY VIP PACKAGE』 33,800円 / VIP3 『MASK VIP PACKAGE』 28,800円

Arena SS Standing 25,000円 / Arena S Standing 11,000円 / S席 12,800円 / A席 9,000円

※VIPパッケージの詳細は受付サイトをご確認ください。

※未就学児入場不可

■チケット販売

・アメックス先行受付（抽選） 2025年2月28日（金）12:00～3月3日（月）23:59

受付URL：https://eplus.jp/amex/tylerthecreator/

・イープラス最速先行受付（抽選） 2025年3月4日（火）10:00～3月16日（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/tylerthecreator/

イープラス タイラー・ザ・クリエイター 来日公演特設ページ

https://eplus.jp/tylerthecreator/

AEGXタイラー・ザ・クリエイター 来日公演ページ

https://aegx.jp/schedule/09/2025/1320/

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