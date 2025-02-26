タイラー・ザ・クリエイター、8年ぶりワールドツアー日本公演決定

米カリフォルニア出身のラッパー、タイラー・ザ・クリエイターが、ワールドツアー「TYLER,THE CREATOR CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR」日本公演を、2025年9月9日（火）に東京・有明アリーナにて開催することを発表した。2017年10月以来8年ぶり待望の来日公演となる。
現在、2024年10月に約3年ぶりにリリースされた通算7枚目のニューアルバム『CHROMAKOPIA（クロマコピア）』を携えた北米ツアーを開催中のタイラー・ザ・クリエイター。9月9日の東京を皮切りに、9月20日にマニラ、そしてソウルとバンコクを回るアジアでの新たな日程を発表した。北米、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドを巡るワールドツアーの締めくくりとなる。アジアでは、スペシャルゲストにPARIS TEXAS（パリス・テキサス）を迎えて開催を行う。
来日公演のチケットは、American Expressカード会員向けに最速先行受付となる「アメックス先行受付」が2月28日（金）12時より、イープラスにて最速先行受付が3月4日（火）10時よりスタートする。
＜ライブ情報＞
TYLER,THE CREATOR CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR
2025年9月9日（火）東京・有明アリーナ
開場開演：OPEN 17:30 / START 19:00 ※開場、開演時間は変更になる可能性があります。
チケット料金：
VIP1 『DARLING VIP PACKAGE』 58,800円 / VIP2 『STICKY VIP PACKAGE』 33,800円 / VIP3 『MASK VIP PACKAGE』 28,800円
Arena SS Standing 25,000円 / Arena S Standing 11,000円 / S席 12,800円 / A席 9,000円
※VIPパッケージの詳細は受付サイトをご確認ください。
※未就学児入場不可
■チケット販売
・アメックス先行受付（抽選） 2025年2月28日（金）12:00～3月3日（月）23:59
受付URL：https://eplus.jp/amex/tylerthecreator/
・イープラス最速先行受付（抽選） 2025年3月4日（火）10:00～3月16日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/tylerthecreator/
イープラス タイラー・ザ・クリエイター 来日公演特設ページ
https://eplus.jp/tylerthecreator/
AEGXタイラー・ザ・クリエイター 来日公演ページ
https://aegx.jp/schedule/09/2025/1320/
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