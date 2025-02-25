KEIJUが初ライブアルバムリリース、未発表曲も初収録

KEIJUが、初のライブ・アルバム『VEILED -Live at Tokyo Garden Theater-』を2月26日（水）にデジタルリリースすることを発表した。

本作は、2024年に全国12都市17会場を熱狂させた全国ツアー”VEILED TOUR”のファイナル公演となった東京ガーデンシアターでのライブ音源が収録された作品。ライブは前半のバンドセットと後半のDJセットの二部構成で展開され、本作にはSeki Yu （Dr. / King Gnu）、Kazuki Isogai （Gt. / SANABAGUN.）、MELRAW （Sax）、井上惇志 （Piano）ら豪華サポートメンバーを迎えたバンドセットでパフォーマンスした楽曲計12曲が収録される。

この日のライブで初披露された未発表曲『Daydreamin feat. Gottz & 7』も正規音源リリースに先駆け、ライブ音源として初収録。さらに今作はApple Musicでは、ドルビーアトモスによる空間オーディオに対応。iPhoneとAirPods ProやAirPods Maxとの組み合わせで、ライブ会場にいるかのような立体的なサウンド体験を自宅でも電車の中でも楽しむことが可能となっている。

また、東京ガーデンシアターでのライブ映像を完全収録したBlu-ray『VEILED TOUR FINAL -LIVE at TOKYO GARDEN THEATER-』が数量限定で再販されることも決定。2月26日（水）の20時より先着順でオンライン販売される。

＜リリース情報＞

KEIJU

『VEILED -LIVE at TOKYO GARDEN THEATERr-』

2025年2月26日（水）リリース

https://linkco.re/FrFYsZMd

=収録曲=

1. Intro

2. Sonatina

3. Daydreamin feat. GOTTZ &7 （初収録）

4. Civility & Integrity

5. Get Paid

6. Blonde

7. T.A.T.O.

8. Money Baby feat. AWICH

9. Nowhere

10. Tears

11. Falling

12. Wind Rise feat. JJJ

KEIJU

Blu-ray 『VEILED TOUR FINAL -Live at Tokyo Garden Theater-』

限定追加販売決定

販売価格：9900円（税込） CCEBD-001

KEIJU オフィシャル・オンラインスト限定販売

2月26日（水）20時より限定数のみ先着順で販売

https://cashcade.base.shop/items/94122607

=収録内容=

1. Sonatine

2. Daydreamin' feat. 7 & Gottz

3. Civility and Integrity

4. Get Paid

5. Blonde

6. T.A.T.O.

7. Money Baby feat. Awich

8. Nowhere

9. In My Eyez

10. Family & Loyalty

11. Pilot

12. Not 4 Me

13. Play Fast

14. I Get Lonely

15. Let Me Know

16. Hold You Down feat. MUD

17. KANDYTOWN / Prove feat. Gottz, KEIJU & MUD

18. KANDYTOWN / PROGRESS feat. Gottz, MUD, KEIJU & Dony Joint

19. KANDYTOWN / You Came Back feat. KEIJU, IO, Holly Q & Gottz

20. Tears feat. MELRAW

21. Falling

22. Wind Rise feat. JJJ

23. Live Now feat. B.D.

24. 清水翔太 / Drippin feat. IO & KEIJU

25. Remy Up feat. IO

26. Mama's Boy feat. LEX & 7

27. backseat feat. Kvi Baba & tofubeats

28. Kvi Baba / Too Bad Day But… （Remix） feat. AKLO & KEIJU

29. Kvi Baba / Luv Myself feat. AKLO & KEIJU

30. tofubeats / LONELY NIGHTS

＜ライブ情報＞

「N.I.T.O. TOUR」

2025年6月10日（火）大阪 大阪城ホール

2025年6月25日（水）神奈川 横浜アリーナ

【チケット代金】

指定席 12000円（税込）

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