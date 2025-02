川島明、藤井隆プロデュースのオリジナルアルバムを5月に発売

川島明(麒麟)が、藤井隆プロデュースによるオリジナルソロアルバムを、2025年5月28日(⽔)にリリースすることを発表した。

2020年9⽉にリリースしたSLENDERIE RECORDのオムニバスアルバム『SLENDERIE ideal』に参加し、オリジナル楽曲「where are you」で初挑戦のサックスと美声を披露して話題になった川島明。

アルバムに先駆け、2⽉26⽇(⽔)に同作からシングル「D Breeze」が先⾏配信されることも決定した。藤井隆プロデュースの元、⾼橋啓泰、とまそん、松浦⼤樹の三⼈からなるオルタナティブバンドShe Her Her Hersサウンドプロデュースで制作された、川島明の新たな⼀⾯を引き出した楽曲になっているとのこと。

さらにアルバムを引っさげて川島明が「SLENDEIRE RECORDファミリーコンサート2025」に参加。藤井隆、スペシャルゲストと共に新曲を披露する。2⽉25⽇(⽕)18時よりイープラスにて先⾏チケット受付が開始される。

■藤井隆コメント

川島クンのファンの皆さまに驚いて→ドキッとして→もっと応援しよう、と思っていただけるような1枚を⽬指しました。

先ずは「D Breeze」を聴いていただけたら嬉しいです。忙しいスケジュールの中、毎回事前にちゃんと聴いて覚えてレコーディング

スタジオに来てくれる川島クンは本当に素敵で感謝してます。5⽉から8⽉までコンサートもありますのでどこかの会場にお越しい

ただけたら嬉しいです。

藤井隆

<リリース情報>

川島明

「D Breeze」

2025年2⽉26⽇(⽔)リリース

作詞:松浦⼤樹 作曲:⾼橋啓泰 編曲:She Her Her Hers

https://lnk.to/kawashimaakira_dbreeze

<ライブ情報>

SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート2025

出演:藤井隆、川島明+スペシャルゲスト

バンド:冨⽥謙バンドマスターのスペシャルバンド

先⾏チケット

・チケット料⾦:S席 ¥7800 A席 ¥6800

https://eplus.jp/slenderierecord/family/

川島明が参加する「SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート2025」

2025年5月31日(⼟)⻑野:須坂メセナホールOpen 16:00 / Start 17:00

出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:はいだしょうこ

バンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] ⼩松シゲル[Dr]

2025年6月21日(⼟)新潟:上越⽂化会館Open 16:00 / Start 17:00

出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:はいだしょうこ

バンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] ⼩松シゲル[Dr]

2025年7月5日(⼟)奈良・なら100年会館Open 16:30 / Start 17:30

出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:和久井映⾒

バンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] 宮川剛[Dr]

2025年8月2日(⼟)東京・江⼾川総合⽂化センターOpen 16:30 / Start 17:30

出演:藤井隆、川島明スペシャルゲスト:南野陽⼦

バンド:冨⽥謙[Key] 奥⽥健介[Gt] 南條レオ[Ba] ⼩松シゲル[Dr]