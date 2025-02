LUNA SEA、初期ライブ映像4作品Blu-rayで発売決定

LUNA SEAが、結成35周年記念として初期のライブ映像4作品(『IMAGE or REAL』『Sin After Sin』『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』『REW』)をBlu-ray化することを発表した。

【写真】LUNA SEA、黒服限定GIG(全9枚)

2月22日・23日に約14年ぶりの東京ドームでのライブを盛況のうちに終えた、LUNA SEA。本作のリリースとともに、4作品のBlu-rayをデジパックケースに収め、大型ブックレットを同梱したLPサイズの豪華スペシャルボックスも同時発売が決定している。

モンスターバンドの原点が再確認できる4タイトル、ファンの記憶に深く刻まれたライブシーンの数々を、フルHDの映像と最新のリマスター音源で堪能できる機会となりそうだ。

<リリース情報>

️『LUNA SEA 35th Anniversary ~Live Blu-ray 1992-1996~ Special Box』

LUNA SEAがモンスターバンドに成長していく軌跡を確認できる初期のライブ映像4タイトル、『IMAGE or REAL』『Sin After Sin』『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』『REW』の激しく美しいフルHDの映像と、4タイトルに統一感を持たせたサウンドへとリマスタリングしたBlu-ray、更に大型ブックレットを同梱した結成35周年記念スペシャルBox。

収録時間:約374分

価格:税込¥22,000

品番:UPXY-9037/40

※初回生産限定商品

『IMAGE or REAL』

メジャーデビュー前の1992年3月の渋谷公会堂でのライブを収録。

収録曲 : CALL FOR LOVE / FATE / MECHANICAL DANCE / SUSPICIOUS〜VIOLIN SOLO / SEARCH FOR REASON / SANDY TIME〜GUITAR SOLO / DRUMS SOLO /IMITATION / TIME IS DEAD / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / CHESS / Déjàvu / MOON

収録時間:約60分

価格:税込¥4,950

品番:UPXY-6114

『Sin After Sin』

1993年8月、日本武道館での初の単独ライブを収録。

収録曲 : SIN / JESUS / SLAVE / ANUBIS / Claustrophobia / Providence / OCEAN (Drum Solo) / IN MY DREAM (WITH SHIVER) / BELIEVE / MOON / WISH / AFTER SIN

収録時間:約63分

価格:税込¥4,950

品番:UPXY-6115

️『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』

1995年12月、初の東京ドームでのライブを収録。

収録曲 : LOVELESS / PRECIOUS... / JESUS / SLAVE / FACE TO FACE / CIVILIZE / LUV U / RAIN / Providence / GENESIS OF MIND 〜夢の彼方へ〜 / LINX (Drum Solo) / FATE / Déjàvu / IN FUTURE / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / TIME IS DEAD / ROSIER / DESIRE / TRUE BLUE / WHITE CHRISTMAS / IN MY DREAM (WITH SHIVER) / BELIEVE / WISH /MOTHER

収録時間:約138分

価格:税込¥6,050

品番:UPXY-6116

『REW』

1年間の活動休止に入る前、1996年12月23日の横浜スタジアムでのライブを収録。

収録曲 : WITH LOVE / G. / TIME IS DEAD / SYMPTOM / END OF SORROW / BELIEVE / JESUS / RA-SE-N / SILENT NIGHT / MOON / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / 1999 / ROSIER / TRUE BLUE / WISH / Romeo&Juliet ”What is A Youth” / CIVILIZE / HURT / Déjàvu / MOTHER / DESIRE / PRECIOUS... / FATE / IN SILENCE / FOREVER & EVER / WISH (Acoustic Version)

収録時間:約113分

価格:税込¥6,050

品番:UPXY-6117