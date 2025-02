BMSG POSSE、オムニバスアルバムSPECIAL BOXに新曲含む7曲新たに収録決定

BMSG POSSEが、オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』SPECIAL BOXの全収録曲を発表し、同パッケージに新たに計7曲が収録されることが決定した。

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が設立したレーベル「Bullmoose Records」から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー”BMSG POSSE”。

peko、KennyDoes、テークエム(梅田サイファー)が参加した「MINNA BLING BLING -Remix-」をはじめ、新曲としてBMSG TRAINEE・TAIKIとその実の父親であり、ラッパーでもあるTOMOHIが参加し初の親子コラボとなる「KARATE KID -Remix-」、そして、”BMSG POSSE”のシンガー・Aile The Shotaと、ダンス&ボーカルグループ”MAZZEL”から圧倒的な歌唱力を持つKAIRYUが参加しシンガー同士のコラボとなる新曲が収録。さらに、商品・音源化されていない楽曲から、昨年開催されたBMSG FES24のチームソング3曲と、ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのSOTAと、世界的に活躍するトップダンサーRIEHATAが共演し、トップレベルのダンサーコラボとなる「Back On The Stage」が、ボーナストラックとして収録される。

また、Blu-rayには昨年12月11日に豊洲PITで開催され、即ソールドアウトとなったライブ『BMSG POSSE presents TYOISM』の模様がノーカット版で収録されることも決定した。楽曲、映像ともに本商品でしか味わえないコンテンツの数々がパッケージされたSPECIAL BOXとなる。

同商品は、3月10日までBMSG SHOP限定予約販売となる。

<リリース情報>

オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』SPECIAL BOX【CD+Blu-ray (2DISC)】

予約締切:2025年3月10日(月) 23:59まで

https://bmsg.shop/products/tyoism-vol-1

=収録内容=

-CD-

1. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE

2. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO

3. New Chapter (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS

4. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE

5. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG EAST

6. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG WEST

7. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE

8. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome

9. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU

10. MINNA BLING BLING -Remix- (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE,peko, KennyDoes, テークエム (梅田サイファー)

11. KARATE KID -Remix- (Prod. Bankroll Got It) / TAIKI, TOMOHI

12. タイトル未定 (Prod. MONJOE, LOAR) / Aile The Shota, KAIRYU (MAZZEL)

13. Memoria (Prod. Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromu) / BMSG MARINE

14. Glitch (Prod. Novel Core, Chaki Zulu) / BMSG GAIA

15. Swan's War (Prod. SKY-HI, Ryosuke "Dr.R" Sakai) / BMSG SKY

<Bonus Track>

Back On The Stage (Prod. SKY-HI, Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / SOTA (BE:FIRST), RIEHATA

-Blu-ray-

<DISC 1>

BMSG POSSE presents TYOISM (December 11. 2024 @Toyosu PIT)

01. MINNA BLING BLING

02. PANIC! feat. SKY-HI, edhiii boi

03. SHIKATO!!!

04. 118

05. おともだち

06. Neverland feat. Aile The Shota

07. So Good

08. HAPPY TEARS feat. Aile The Shota

09. 踊りませんか?

10. J-POPSTAR feat. SKY-HI

11. 何様 feat. REIKO

12. Turn Up

13. Selfmade Orange

14. ZOOM

15. Freestyle

16. SKILL TEST feat. Aile The Shota, edhiii boi

17. Tiger Style feat. Aile The Shota

18. BUTTERFLY feat. edhiii boi

19. Tokyo Night Dreaming feat. Aile The Shota

20. Cho Wavy De Gomenne Remix feat. SALU, SKY-HI

21. Girlfriend -Remix-

22. GOOD VIBES ONLY feat. JP THE WAVY

23. Rodeo13

24. MINNA BLING BLING -Remix-

25. Brave Generation -BMSG United Remix-

26. SOBER ROCK -Remix- feat. SKY-HI

27. OVERDRIVE

28. Villains -Remix- feat. edhiii boi, Novel Core, REIKO, SKY-HI

<DISC 2>

・Making of "BMSG POSSE presents TYOISM"

・Making of "BMSG POSSE”

