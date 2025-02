2025明治安田J2リーグ第2節が22日から23日にかけて各地で開催された。

先週より開幕した2025明治安田J2リーグ。第2節では、昨季までJ1に身を置いており、1年での復帰を目指すジュビロ磐田とサガン鳥栖が対戦した。試合はスコアレスで時計の針が進んだものの、82分に均衡が破れる。リカルド・グラッサからのロングフィードで左サイドを抜け出した倍井謙がループシュートを沈め、2試合連続ゴールを記録。磐田が先手を取ると、89分にはPKを献上するも、ヴィキンタス・スリヴカの放ったシュートはGK川島永嗣がキャッチ。このまま1-0で勝利し、磐田は開幕2連勝を飾った。

昨季、あと一歩のところで昇格プレーオフ出場を逃したジェフユナイテッド千葉は、ともに開幕2連勝を目指す“昇格組”のカターレ富山とのホーム開幕戦に臨んだ。千葉は35分、左サイドを破った日高大からの折り返しを石川大地が押し込んで先制すると、後半へ折り返した50分には右CKをショートで繋ぎ、日高からの左足クロスを鳥海晃司が頭で叩き込む。2-0で千葉が勝利し、第2節終了時点で首位に立った。

レッドブルグループの傘下に入ったことでも話題を呼んだRB大宮アルディージャは、13分に藤井一志が挙げたゴールが決勝弾となり、開幕戦を勝利していたヴァンフォーレ甲府を1-0で撃破。ともに連勝を目指した徳島ヴォルティスとベガルタ仙台のゲームは、1-0で前者に軍配が上がり、ブラウブリッツ秋田は小松蓮の2ゴールによって、開幕戦を落としていた愛媛FCを2-1で下した。

9年ぶりにJ2を戦う北海道コンサドーレ札幌は、開幕戦で大分トリニータとのアウェイゲームを0-2で落としており、ロアッソ熊本との第2節で今季初勝利を狙ったが、結果は0-3の完敗。半代将都のゴールで先手を取ると、後半に入って2点を追加した熊本が、ホーム開幕戦を白星で飾った。

第2節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第2節

▼2月22日(土)

RB大宮アルディージャ 1-0 ヴァンフォーレ甲府

ジェフユナイテッド千葉 2-0 カターレ富山

ジュビロ磐田 1-0 サガン鳥栖

▼2月23日(日・祝)

レノファ山口FC 2-2 V・ファーレン長崎

ロアッソ熊本 3-0 北海道コンサドーレ札幌

徳島ヴォルティス 1-0 ベガルタ仙台

水戸ホーリーホック 1-0 モンテディオ山形

FC今治 0-0 藤枝MYFC

大分トリニータ 0-0 いわきFC

愛媛FC 1-2 ブラウブリッツ秋田

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(6/+4)

2位 徳島(6/+3)

3位 磐田(6/+2)

4位 秋田(6/+2)

4位 大宮(6/+2)

6位 大分(4/+2)

7位 長崎(4/+1)

8位 熊本(3/+2)

9位 水戸(3/0)

10位 仙台(3/0)

10位 甲府(3/0)

12位 富山(3/-1)

13位 山口(1/-1)

14位 今治(1/-1)

15位 いわき(1/-2)

15位 藤枝(1/-2)

17位 山形(0/-2)

17位 愛媛(0/-2)

19位 鳥栖(0/-2)

20位 札幌(0/-5)

◆■J2第3節の対戦カード

▼3月1日(土)

13:00 仙台 vs 大分

14:00 千葉 vs 山形

14:00 藤枝 vs 秋田

14:00 鳥栖 vs 今治

14:00 長崎 vs 磐田

▼3月2日(日)

13:00 熊本 vs 大宮

14:00 いわき vs 徳島

14:00 水戸 vs 愛媛

14:00 富山 vs 甲府

14:00 山口 vs 札幌

【ハイライト動画】磐田は同じ降格組・鳥栖を下し開幕2連勝!