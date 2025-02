Mrs. GREEN APPLE大森元貴「若井が、めっちゃツボ（笑）！」新曲『ダーリン』のMV制作の裏側を捉えた「Behind the Scenes」を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月17日(月)の放送では、新曲「ダーリン」のMV(ミュージックビデオ)制作の裏側を捉えた「Behind the Scenes」について語りました。新曲「ダーリン」のMV(ミュージックビデオ)の(制作の裏側を捉えた)Behind the Scenesの公開ありがとうございます! 最初の部屋でのシーンはカットなしで、一連の映像だったことに驚きました。花火も本物で、後ろでパンパンなっていて怖くなかったですか? 藤澤先生がズボンの裾が汚れないように歩いてるシーンが好きで何度も見ています!(14歳)藤澤:冒頭のシーンはワンカットだったんですよ!大森:実はバタバタしていてね。藤澤:すごかったよね!大森:まず僕がいて、回ったらりょうちゃん(藤澤)がいて「えっ! ピアノとりょうちゃん、どこから出てきたの!?」ってなって。で、次に若井が出てくるときはちょっとインパクトないんだよね(笑)。全員:(笑)。若井:インパクトないって言うなよ(笑)!大森:壁にたたずんでいる若井が、めっちゃツボ(笑)!若井:デカさの問題じゃん! 面積!大森:りょうちゃんとピアノは「え~!」ってなるのに、若井はしれ~っといるのが(笑)。花火はどうでした?藤澤:すごかったね! いろんな角度でいっぱいあったから。若井:ガチ花火ですから!藤澤:キレイだったね~!大森:楽しかったですね!番組では他にも3人がアメリカ・ロサンゼルスを訪れたときのエピソードを披露する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/