2025明治安田J1リーグ第2節の9試合が22日に行われた。

3シーズンぶりにJ1の舞台で戦う清水エスパルスが、アルビレックス新潟を下して開幕連勝を飾った。26分に新潟が退場者を出して数的有利を得た清水は、前半アディショナルタイム2分にコーナーキックの流れからカピシャーばが加入後初得点をマーク。62分には松崎快が豪快なミドルシュートを叩き込み、2-0で勝利した。

開幕連勝を目指したセレッソ大阪と湘南ベルマーレの一戦は、湘南に軍配が上がった。湘南のキャプテン鈴木章斗が32分と51分に抜群のシュート精度を披露し、アウェイチームが2点を先行。C大阪は57分に1点を返したものの、湘南が逃げ切って連勝スタートを切った。

鹿島アントラーズは4-0の快勝で鬼木達体制で初白星を掴んだ。ホームに東京ヴェルディを迎えた一戦、新エースのレオ・セアラが22分と25分に加入後初ゴールを含む連発で2点を先行する。さらに大黒柱の鈴木優磨も2得点を挙げて名門対決を制した。東京Vは連敗スタートとなった。

FC東京とのダービーマッチに臨んだFC町田ゼルビアは、終盤に西村拓真の加入後初得点で先制すると、この1点を守り切って今季初白星。FC東京は5シーズンぶりの開幕連勝とはならなかった。

ガンバ大阪も待望の今季初白星。22分に倉田秋が泥臭くこぼれ球を押し込んで先制すると、58分に倉田が見事なコントロールショットを叩き込んでリードを広げる。終盤福岡に1点を返されたものの、G大阪が逃げ切って2-1で勝利した。福岡は開幕2連敗となった。

横浜FCはファジアーノ岡山との昇格組対決を制して今季初白星。57分に櫻川ソロモンが試合の均衡を破ると、この1点が決勝点となり、横浜FCが1-0で勝利した。

開幕連勝を目指した柏レイソルと川崎フロンターレの直接対決はドロー決着。川崎Fのキャプテン脇坂泰斗が50分に試合の均衡を破ったものの、すぐに柏の新戦力である小泉佳穂が同点弾を挙げ、1-1で決着した。

王者ヴィッセル神戸は名古屋グランパスと敵地で対戦。開始直後に大迫勇也がゴールネットを揺らしたもののハンドで取り消されると、スコアレスで折り返す。56分に徳元悠平の強烈な直接フリーキックを浴びて名古屋の先制を許した神戸だが、70分と75分に大迫が立て続けにゴールネットを揺らして逆転する。しかし85分に献上したPKを稲垣祥に決められて追いつかれて2-2でドロー。神戸は2試合連続ドローとなり、名古屋も今季初勝利はお預けとなった。

浦和レッズは開幕2試合連続ドロー。京都サンガF.C.に押され気味となり、60分にラファエル・エリアスの先制点を許してしまう。75分にチアゴ・サンタナのゴールで追いついたが、逆転の1点は遠く1-1で引き分けた。

今節の結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第2節

▼2月22日(土)

柏レイソル 1-1 川崎フロンターレ

横浜FC 1-0 ファジアーノ岡山

清水エスパルス 2-0 アルビレックス新潟

名古屋グランパス 2-2 ヴィッセル神戸

京都サンガF.C. 1-1 浦和レッズ

鹿島アントラーズ 4-0 東京ヴェルディ

FC東京 0-1 FC町田ゼルビア

ガンバ大阪 2-1 アビスパ福岡

セレッソ大阪 1-2 湘南ベルマーレ

▼2月23日(日・祝)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(6/+3)

2位 湘南(6/+2)

3位 川崎F(4/+4)

4位 柏(4/+1)

5位 鹿島(3/+3)

6位 C大阪(3/+2)

7位 岡山(3/+1)

7位 広島(3/+1)

9位 町田(3/0)

10位 FC東京(3/0)

10位 横浜FC(3/0)

12位 G大阪(3/-2)

13位 神戸(2/0)

14位 浦和(2/0)

15位 横浜FM(1/0)

16位 新潟(1/-2)

16位 京都(1/-2)

18位 名古屋(1/-4)

19位 福岡(0/-2)

20位 東京V(0/-5)

◆■J1第3節の対戦カード

▼2月26日(水)

19:00 鹿島 vs 新潟

19:00 柏 vs C大阪

19:00 FC東京 vs 名古屋

19:00 町田 vs 東京V

19:00 横浜FM vs 横浜FC

19:00 湘南 vs 浦和

19:00 清水 vs 広島

19:00 神戸 vs 京都

19:00 岡山 vs G大阪

19:00 福岡 vs 川崎F

【ゴール動画】松崎快、清水を開幕連勝に導くスーパーミドル!