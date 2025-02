乃木坂46賀喜遥香「乃木坂工事中」で柴田柚菜と披露した「APT.」裏話を語る「こういうのは振り切るのが大事かなと思って…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。2月13日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、「乃木坂工事中」(テレビ東京)でおこなわれた「大新年会」の裏話を語りました。<リスナーからのメッセージ>「『乃木坂工事中』で放送された大新年会を観ました! 遥香先生は、余興で柴田柚菜ちゃんと『APT.』を歌っていましたね!“あーぱつあぱつ”と歌う遥香先生がかわいくてニコニコしながら観ていたら、英語で歌うところがうますぎて、思わず“うわぁ~”って声が出ちゃいました(笑)。金髪も似合っていてとてもかわいかったし、最後にウィッグが取れちゃって照れる姿も愛おしかったです」――ここで「APT.」(ROSÉ & Bruno Mars)をオンエア♪賀喜:そうそう、この曲! 私がROSÉ(ロゼ)さん、柴田柚菜ちゃんがBruno Mars(ブルーノ・マーズ)さん役で歌わせていただきました。柚菜ちゃんはサングラスと髭がめっちゃ似合ってた、そんなことを言ったらあれかもしれないけど(笑)。ブルーノ・マーズさんって、目がクリクリしていらっしゃるじゃないですか? 柚菜ちゃんも目がキュルキュルだから「似てるね」っていう話になって、「柚菜カッコいいじゃん!」って言ったら、ちょっとお気に召した様子でした(笑)。私も金髪のウィッグをつけて出たんですけど、「これでロゼさんに見えるかな?」って、メイクさんとピンで(ウィッグの)横の毛のボリュームを抑えたり……みたいなことを収録の途中で抜けて、(ステージの袖で)時間がないなか準備していたので、急いでウィッグをつけたら最後に取れました(苦笑)。ちょっと気まずくて“早くかぶらなきゃ!”と思っていたんですけど、上手にかぶれなくてあたふたしちゃいました(笑)。でも、みんな完成度がすごかった! 準備期間が短かったんですよ。だから、多分みんなMVとかを観て“こうやって歌ったらいいかな?”“こういう風にやっていいかな?”っていうことを家で各々練習してきて……みたいな感じだったので、そこまで練習できたわけではなかったんですよね。私も英語の歌なんて歌ったことなかったので、一度歌詞を書いてみたんですけど、中学のときから英語が一番苦手だから発音が分からなくて(苦笑)。“歌い方が分からないよ~”って思いながらも、頑張って歌いました。賀喜:やっぱり、こういうのは振り切るのが大事かなと思って、頑張らせていただきました! 楽しかったし、こんなに褒めてもらえて良かった~! ちょっと(オンエアを観た人の反応が)心配だったから(笑)。この新年会企画のときは、いつも余興で何かしらやっている気がしているけど、来年はどうなるかな? また何かやるかも(笑)!? そのときはまた頑張るから観てね♡<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/