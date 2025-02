Mrs. GREEN APPLE大森元貴「カムサハムニダ～！」初の韓国公演2DAYSを終えて韓国語で感謝

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月17日(月)の放送では、ミセス初となる韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」(2月15日(土)、16日(日)開催 @KOREA UNIVERSITY TIGER DOME(高麗大学校ファジョン体育館))に来てくれたファンへのお礼のメッセージを韓国語で伝えました。大森:2月15日(土) と16日(日)は、僕たちは韓国で初めての単独ライブ「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」をおこなってきました~!藤澤&若井:ありがとうございます!!大森:ライブに来てくれたJAM’S(※ミセスのファンの呼称)のみんな! 기대해주세요(キデヘジュセヨ)~!若井:아니!아니!(アニ!アニ!)=(違う!違う!)。「기대해주세요(キデヘジュセヨ)」は「楽しみにしていてくださいね」って意味だから、もし(お礼を)言うなら「감사합니다~!(カムサハムニダ~!)」=(ありがとう~!)ですね!大森:なるほどね! 감사합니다~! ありがとうございま~す! 기대해주세요~!韓国のライブでは、去年10月におこなった定期公演「Harmony」同様に動画撮影OKとのことで、X(旧Twitter)などでは「#미세스그린애플」のタグでJAM’Sが撮ったライブの様子がたくさんアップされています。ぜひチェックしてください!

