ハウス・オブ・プロテクション、2作目EPを5月にリリース

オーストラリアでの初ツアーを終えたばかりのハウス・オブ・プロテクションが、2作目となるEP『Outrun You All』をRed Bull Recordsより5月23日にリリースすることを発表した。また、同プロジェクトの幕開けを飾る先行シングル「Afterlife」が配信開始となった。

ブリング・ミー・ザ・ホライズンの元メンバーであるJordan Fishを再びプロデューサーとして迎えた新曲は、彼らが得意とする爆発的なエネルギーを失うことなく、テンポを落としたサウンドを展開。大胆な歌詞や轟音のリフの間に織り交ぜられた電子的な要素が特徴的な「Afterlife」は、House of Protectionの個性が際立つ一曲となっている。ミュージックビデオでは、ラバーコスチュームに身を包んだドミナトリックスが登場し、観る者を夢のような狂騒的な映像世界へと誘う。圧倒的なビジュアルとパフォーマンスが交錯する、衝撃的な作品に仕上がっている。

「Afterlife」の制作についてバンドは、「”Its Supposed to Hurt”の次に作ったデモの2曲目だった。最初はギターのスタブとムチの音だけだったんだ。曲はすごく気に入っていたけど、ファーストEP『GALORE』では、意図的に重めのハーフタイムの楽曲を避けたんだ。あのEPはとにかく速いテンポでまとめたかった。でもデビューライブを終えたあと、あのサウンドのライブでの感覚が恋しくなって、もう一度曲を見直し、JordanとNickと一緒にアイデアを磨き上げた。今では僕たちのお気に入りの一曲だ」と語っている。

昨年、ハウス・オブ・プロテクションはデビューEP『GALORE』をリリースし、The Guardian、Kerrang!、Revolverなどの音楽メディアから高評価を受けた。結成からわずか1年にもかかわらず、ロサンゼルス(The Echo)とロンドン(The Underworld)での初公演は即完売し、世界累計1000万回以上のストリーミングを記録。LuminateチャートではCurrent Hard Rock Albums部門で14位、Alternative New Artist Albums部門で15位にランクインし、Spotifyの「2025年注目のアーティスト」に選出。そして今月、イギリスのメタルコアバンドArchitectsのニュー・アルバムに収録される「Brain Dead」にフィーチャリング・ゲストとして参加することも決定しており、ヘヴィ・ミュージックシーンの中でも最も注目されるアーティストのひとつとなっている。

ハウス・オブ・プロテクションは、先月、Bad OmensとPoppyのオーストラリアツアーのメイン・サポートとして初の公式ツアーを行い、5公演で計25000人以上の観客を動員し、新曲を披露。そして今後、Poppyの「Theyre All Around Us」ツアーの11公演にメインサポートとして出演が決定しており、さらに、2025年には世界各国の主要フェスティバルへの出演も予定されている。

<リリース情報>

House of Protection

「Afterlife」

配信中

https://hop.ffm.to/afterlife

レーベル:Red Bull Records

House of Protection

ニューEP『Outrun You All』

2025年5月23日リリース

https://hop.ffm.to/outrun

レーベル:Red Bull Records

=収録曲=

2. Afterlife

3. Godspeed

4. I Need More Than This

5. Fire

6. Phasing Out

7. Slide Away

YouTube: https://www.youtube.com/@houseofprotection

Instagram: https://www.instagram.com/House_Of_Protection

Facebook: https://www.facebook.com/houseofprotectionmusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@houseofprotectionmusic

X: https://twitter.com/houseofprotectn