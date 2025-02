木村拓哉「食べちゃうと声が出なくなってしまうので…」ライブ前の食事はどうしてる？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月9日(日)、16日(日)、23日(日)の放送は、1月12日に開催された、木村拓哉のアルバム『SEE YOU THERE』リリース記念 プレミアムイベントにておこなわれた公開収録の模様をオンエア。会場のリスナーから事前に寄せられた質問や相談などに木村が答えました。2月9日(日)の放送では、「ライブ前に食べておきたい食べ物」などの質問に答えたパートの模様をオンエアしました。<リスナーからの質問>今日のお昼ご飯は何を食べましたか? また、ライブ前やイベント前に「これだけは食べておきたい」というキャプテン(※この番組での木村の呼称)にとっての勝負飯があれば、ぜひ教えてください!(兵庫県 21歳 女性)この質問に木村は「今日のお昼ご飯は、控え室に置いてあったお弁当をいただきました。すき焼き弁当でした。(普段も控室や楽屋に)置いてあるものをいただきます」と回答。ライブ前の食事については、「直前はあまり食べられないので、リハーサル前の12時ぐらいから、早いときは11時過ぎぐらいから食べ出して、そこで一発しっかり食べたら、本番終わるまで食べないかな? 食べちゃうと声が出なくなっちゃうんですよね」とコメント。レコーディング前の食事についても「前は食べないです。その日にレコーディングすべき曲の歌入れが終わったタイミングで、スタッフと『腹減ったね』と言って、出前をお願いして食べたりするかな」と話していました。2月16日(日)の放送では、昨年おこなわれた全国ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」に関する質問に答える場面もありました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/