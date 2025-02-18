千葉雄喜、ファーストアルバムより5作目のMV「ありのまま」公開

千葉雄喜が、昨年12月にリリースしたファーストアルバム『STAR』より5作目となるMV「ありのまま」を公開した。
MV「ありのまま」は大橋尚広（HAVIT ART STUDIO）を監督に迎えて制作。
千葉雄喜は、来る7月3日（木）に初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」を日本武道館で開催予定。本日より、本公演の先行受付を開始している。
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜 ― STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
開場 17:30 ／ 開演 19:00
全席指定
前売料金 10000円（税込）
先行受付 ローソンLEncore（ローソン有料会員先行）／ローソンプレリクエスト（ローソン無料会員先行）
受付期間: 2/18(火)12:00〜2/25(火)23:59
＜リリース情報＞
千葉雄喜
配信シングル「武道館」
2025年2月4日（火）リリース
千葉雄喜
配信アルバム『STAR』
配信中
=収録曲=
1. 一秒
2. イマガ
3. 新品無地T
4. 重てえ
5. 止まれん
6. ありのまま
7. 目立つ
8. 人の気
9. ハート絵文字
10. 踊りたくなる
11. パンパンなフロア
12. やりたきゃ
13. わかんない
All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)
All songs produced by Koshy
Mixing by Leslie Brathwaite
Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)