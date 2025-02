木村拓哉 朝起きてから家を出るまでのルーティンを明かす「余裕を持って行きたいですね」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月9日(日)、16日(日)、23日(日)の放送は、1月12日に開催された、木村拓哉のアルバム『SEE YOU THERE』リリース記念 プレミアムイベントにておこなわれた公開収録の模様をオンエア。会場のリスナーから事前に寄せられた質問や相談などに木村が答えました。2月9日(日)の放送では、「モーニングルーティン」などの質問に答えたパートの模様をオンエアしました。<リスナーからの質問>朝起きてから家を出るまでのルーティンを教えてください。また、家を出る何分前から起きていますか? いつも朝はバタバタしてしまうので、その習慣を直したいです。(東京都 32歳 女性)この日のイベントは16時半からスタートで、会場には12時半ぐらいには着いたという木村。「でも、その前に『ちょっと行っとくか』と、犬を散歩に連れて行きました」と午前中の予定を明かします。起床から出発までのルーティンについては、「ドラマや映画の撮影のときは、出発の1時間前には起きるようにしています。起きた後は、うがいをして、水を飲んで、コーヒーを飲んで、『何か食べようかな?』って思ったときは軽く食事をして、『現場に行ったらあるか』と思ったときは、そのまま出たりもします」とコメント。自身のルーティンをあらためて振り返り、「ごくごく普通の時間を過ごしていますね。でも、1時間前には必ず起きたいかな? バタバタした場合、何かを忘れる可能性が相当高くなると思うのと、(家を)出てから後悔するのはあんまり好きじゃないので、余裕を持って行きたいですね」と話していました。2月16日(日)の放送では、昨年おこなわれた全国ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」などに関する質問に答えました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/