木村拓哉「今の俺、カッコワル！」と思った出来事は？「『相当だっせーな』と思いました」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月9日(日)、16日(日)、23日(日)の放送は、1月12日に開催された、木村拓哉のアルバム『SEE YOU THERE』リリース記念 プレミアムイベントにておこなわれた公開収録の模様をオンエア。会場のリスナーから事前に寄せられた質問や相談などに木村が答えました。2月9日(日)の放送では、「日常のなかで『今の俺、カッコワル!』と思った出来事は?」などの質問に答えたパートの模様をオンエアしました。<リスナーからの質問>いつもかっこいいキャプテン(※当番組での木村の呼称)ですが、日常の中で「今の俺、カッコワル!」と思った出来事はありますか?(東京都 23歳 男性)この質問に木村は「『グランメゾン』のさまざまな広報の活動のなかで、(共演者の)沢村一樹さんの出身地・鹿児島の桜島にお邪魔する機会があって。そのときにスタッフさんから『一応、車を用意しているので、木村さんの運転で〇〇まで運転してください』と言われて」と状況を説明。続けて「その日、初めて出会った車だけど『システムはそんなに変わらないだろうな』と思って車に乗って、ウインカーを出そうかなと思ったら、思いっきりワイパー全開で動いたりとか。その『だっさ……!』っていう、自分にツッコミを入れたくなることとか……」と告白。さらに、明石家さんまさんと木村による正月恒例の特番「さんタク」での撮影の出来事を振り返ります。「さんまさんと一緒に能登のほうにお邪魔して、1泊だけさせていただいて。部屋に付いているシャワーなども、まだ復旧できていなくて。それで、『お風呂はこちらを使ってください』と言われた場所にお邪魔して、シャワーを使わせてもらったのですが、風呂を上がった後に『タオルってどこにあるんだろう……?』ってなる自分が久々にいました。そのときは、久々に『おお、今、相当だっせーな』と思いました。それで、全裸の状態でさんまさんにLINEして、『タオルを確認してから風呂行ったほうがいいですよ』って送りました」と明かしました。この日の公開収録イベントの会場には、質問を送ってくれたリスナーも参加しているということで、木村から直接“逆質問”される場面もありました。2月16日(日)の放送では、昨年おこなわれた全国ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」に関する質問に答えました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/