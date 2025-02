自転車にスマホホルダーを付けてナビ通り走行する場合、「ながら運転」となる場合がある？【交通安全クイズ】

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO/月曜~火曜)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin/水曜~金曜)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。2月10日(月)の放送は、クイズ「自転車に、スマートフォンホルダーを付けてナビ通り走行する場合、ながら運転となる場合がある? ○か×か?」を出題しました。自転車に、スマートフォンホルダーを付けてナビ通り走行する場合、ながら運転となる場合がある? ○か×か?自転車を運転している最中のスマートフォン使用は違反です。スマホを手に持っていなくても、運転中のスマホホルダーでの操作や、画面をじっと見る行為などは、ながら運転とみなされ、違反の対象となります。昨年11月に道路交通法が改正され、「ながらスマホ」をした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。さらに、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。運転中にスマホの操作や確認が必要となった場合は、安全な場所に停止し、自転車から降りて操作するようにしましょう。「ながらスマホ」は絶対にやめましょう。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/