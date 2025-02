Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「いろんなアニメや映画を観て『こんな能力があったら素敵だな』と追求してみて」幼児の素朴な質問にミセスのメンバーが回答!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月10日(月)の放送では、「ちびっ子Q&A! 解決 りょうちゃん」のコーナーを実施。ちびっ子の生徒(リスナー)から届いた質問に、藤澤が答えていきました。りょうちゃんにしつもんです。おへそからおみずをだすにはどうしたらいいですか?(5歳 男の子)全員:(笑)。若井:真面目な質問だから答えてください!藤澤:おへそからお水を出すには……。若井:いけるのかよ(笑)。藤澤:結構、時間はかかるかもしれないね! おへそというのは、体のなかでも実は大事な部分で、すごく繊細っていうのかな。大森:お母さんとつながっていた部分だからね!藤澤:そう! だから、おへそを触ったりとかすると痛くなっちゃうので、まず(おへそを洗うこと以外では、おへそで遊んだり)触らないほうが絶対によくて。あと、ちゃんと毎日まずお水を飲むこと! おへそからお水を出したいということは、体のなかにお水を溜めておかなきゃいけないから。お水を飲む!若井:(子どもの声色で)「ほんとうにおみずは、でますか?」藤澤:……出る人と、出ない人はいるかもしれない! 世の中にはいろんなパワーがあって、いろんなアニメや映画などを観て「こんな能力があったら素敵だな」と追求してみてほしい。大森:たしかにね! おへそからお水が出る人もいるし、手から何か出る人もいるし。でも、やっぱりいろんな考えがあるじゃん。それを大人になると、“価値観”って呼ぶんだよ。若井:急に(笑)。大森:“出る人”とか“出ない人”とか、そういうことじゃなくて。「この人はこういうこと言っているんだな」と、そこで1回噛み砕くのは大事なことかもしれないね!若井:(小さい子に)わかるかなぁ……“価値観”。藤澤:でも、その価値観って広げていくことってできるじゃん?大森:そうだね! 価値観の話になっちゃったけどね!番組では他にも、藤澤が「最近起こった“ちょっとした変化”」などについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/