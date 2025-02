木村拓哉「響きだけで、ちょっと、ときめくことができる感じがある」と語る好きなパンとは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月9日(日)、16日(日)、23日(日)の放送は、1月12日に開催された、木村拓哉のアルバム『SEE YOU THERE』リリース記念 プレミアムイベントにておこなわれた公開収録の模様をオンエア。会場のリスナーから事前に寄せられた質問や相談などに木村が答えました。2月9日(日)の放送では、「好きなパン」などの質問に答えたパートの模様をオンエアしました。<リスナーからの質問>私はパンが大好きで、パン屋さんの製造で働いています。拓哉キャプテン(※この番組での木村の呼称)は普段、パンを食べますか? また、好きなパンは何パンですか?(神奈川県 27歳 女性)この質問に木村は「好きなパン……これは幼少期からずっとそうかもしれないですけど、何なんですかね? あの『カレーパン』っていう響きだけで、なんかちょっと、ときめくことができる感じなんだけど、『メロンパン』って言われた瞬間に一瞬、ちょっと後ろに軽く下がる感じ……かな?」と持論を展開。会場の反応を見た木村は「この話、そんなにシーンとして聞く話じゃないよ(笑)」と言って笑いを誘いました。2月16日(日)の放送では、昨年おこなわれた全国ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」に関する質問に答える場面もありました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/