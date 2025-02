2025明治安田J2リーグが開幕。第1節が15日と16日に行われた。

レッドブルによる買収で注目を集める昇格組のRB大宮アルディージャは、ホームでモンテディオ山形と対戦。グローバルサッカー部門責任者のユルゲン・クロップ氏、テクニカルダイレクターのマリオ・ゴメス氏が見守るなか、後半アディショナルタイム7分に藤井一志が劇的な決勝点を挙げて、2-1の勝利を収めた。

昨季惜しくも昇格を逃し、今オフに元日本代表MF山口蛍らを獲得する本気の補強を見せたV・ファーレン長崎は、ホームでロアッソ熊本と対戦。10分に先行を許したものの、62分から67分にかけてマテウス・ジェズスの2ゴールとエジガル・ジュニオの得点で一気に逆転。終盤熊本に1点を返されたものの、逃げ切った長崎が3-2で勝利した。

今季こそ17年ぶりのJ1復帰を果たしたいジェフユナイテッド千葉は、敵地でいわきFCと対戦。31分に横山暁之のPKで先制すると、60分に髙橋壱晟がリードを広げ、2-0で勝利した。

1年でのJ1復帰を掲げるジュビロ磐田は、ジョン・ハッチンソン監督の初陣で水戸ホーリーホックと対戦。新戦力の倍井 謙らのゴールで3点を先行すると、終盤に2点を返されたものの、なんとか逃げ切って3-2で勝利した。

小菊昭雄新監督の下で昨季J1最下位からの再出発を図るサガン鳥栖と、昨季J1昇格プレーオフ決勝で涙を飲んだベガルタ仙台が対戦。71分に郷家友太の先制点で仙台が試合の均衡を破ると、この1点が決勝点となって仙台が勝利した。

岩政大樹新監督を招へいしてJ1復帰を目指す北海道コンサドーレ札幌。敵地で大分トリニータと対戦したが、後半の2失点で0-2の黒星スタートとなった。

11年ぶりにJ2の舞台に復帰したカターレ富山は、敵地で愛媛FCと対戦。伊藤拓巳のゴールで1-0の勝利を収めた。J2初昇格を果たしたFC今治はホームにブラウブリッツ秋田を迎えたが、0-1の黒星スタートとなった。

ヴァンフォーレ甲府はレノファ山口FCを1-0で撃破。徳島ヴォルティスは敵地で藤枝MYFCを下して、5シーズンぶりの開幕戦白星を掴んだ。

今節は全試合で勝敗が決する珍しい展開となった。開幕節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第1節

▼2月15日(土)

いわきFC 0-2 ジェフユナイテッド千葉

RB大宮アルディージャ 2-1 モンテディオ山形

ヴァンフォーレ甲府 1-0 レノファ山口FC

ジュビロ磐田 3-2 水戸ホーリーホック

藤枝MYFC 0-2 徳島ヴォルティス

サガン鳥栖 0-1 ベガルタ仙台

V・ファーレン長崎 3-2 ロアッソ熊本

▼2月16日(日)

愛媛FC 0-1 カターレ富山

FC今治 0-1 ブラウブリッツ秋田

大分トリニータ 2-0 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(3/+2)

1位 徳島(3/+2)

1位 大分(3/+2)

4位 磐田(3/+1)

4位 長崎(3/+1)

6位 大宮(3/+1)

7位 仙台(3/+1)

7位 秋田(3/+1)

7位 甲府(3/+1)

7位 富山(3/+1)

11位 水戸(0/-1)

11位 熊本(0/-1)

13位 山形(0/-1)

14位 山口(0/-1)

14位 愛媛(0/-1)

14位 今治(0/-1)

14位 鳥栖(0/-1)

18位 札幌(0/-2)

18位 いわき(0/-2)

18位 藤枝(0/-2)

◆■J2第2節の対戦カード

▼2月22日(土)

14:00 大宮 vs 甲府

14:00 千葉 vs 富山

14:00 磐田 vs 鳥栖

▼2月23日(日・祝)

13:00 山口 vs 長崎

13:00 熊本 vs 札幌

13:55 徳島 vs 仙台

14:00 水戸 vs 山形

14:00 今治 vs 藤枝

14:00 大分 vs いわき

15:00 愛媛 vs 秋田