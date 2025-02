2025明治安田J3リーグ第1節の8試合が16日に行われた。

Jリーグ初参戦の栃木シティはホームでSC相模原と対戦。吉田篤志の2ゴールで2-1の逆転勝利を収め、歴史的な1勝を収めた。

同じくJリーグ初参戦の高知ユナイテッドSCは、1年でのJ2復帰を目指す栃木SCと敵地で対戦。先行逃げ切りを許し、高知のJリーグ初勝利はお預けとなった。

中山雅史監督3年目で悲願の昇格を目指すアスルクラロ沼津は、ガイナーレ鳥取とホームで対戦。GK渡辺健太の好守が光ると、攻撃では柳町魁耀、藤井建悟、森夢真が立て続けにゴールを奪って3-0の快勝を収めた。

AC長野パルセイロは藤本主税新監督の初陣でテゲバジャーロ宮崎と対戦し、前半の1点を守り抜いて1-0で勝利した。1年でのJ2返り咲きを目指す鹿児島ユナイテッドFCは、カマタマーレ讃岐に終盤追いつかれて1-1で引き分けた。

福島ユナイテッドFCは序盤2点をリードしたものの、前半のうちに追いつかれて奈良クラブと引き分けた。FC岐阜は試合終了間際の同点ゴールでFC大阪とドローに持ち込んだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J3第1節

▼2月15日(土)

栃木シティ 2-1 SC相模原

ザスパ群馬 0-0 FC琉球

▼2月16日(日)

栃木SC 1-0 高知ユナイテッドSC

アスルクラロ沼津 3-0 ガイナーレ鳥取

FC大阪 1-1 FC岐阜

奈良クラブ 2-2 福島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 0-1 AC長野パルセイロ

鹿児島ユナイテッドFC 1-1 カマタマーレ讃岐

▼4月26日(土)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC

▼4月27日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ツエーゲン金沢

◆■J3第2節の対戦カード

▼2月22日(土)

14:00 群馬 vs 栃木C

14:00 相模原 vs 栃木SC

14:00 北九州 vs 長野

14:00 琉球 vs FC大阪

▼2月23日(日・祝)

14:00 沼津 vs 松本

14:00 岐阜 vs 八戸

14:00 讃岐 vs 奈良

14:00 高知 vs 鳥取

14:00 宮崎 vs 福島

14:00 鹿児島 vs 金沢

【ハイライト】栃木シティ 2-1 SC相模原