GANG PARADE、超能力戦士ドリアンからの提供曲「So many members」リリース

6月18日にメジャー3枚目のフルアルバム『GANG RISE』をリリースするGANG PARADEが、2月16日にアルバムからの先行配信として2023年・2024年リリースのシングル曲再録バージョン、そして最新曲「So many members」が収録されたアルバム『GANG RISE（Introduction）』をデジタルリリースした。

【画像】GANG PARADE、撮り下ろし写真（全13枚）

「So many members」は”歌って踊って笑顔で帰ろう”をキャッチコピーに掲げるスリーピースロックバンド・超能力戦士ドリアンが作詞作曲編曲から演奏、コーラスまでフルプロデュースを行った新曲。GANG PARADEの大きな魅力の1つである”メンバーの多さ”をテーマに、GANG PARADEというグループや11人のメンバーを全く知らない人にもユーモラスに伝えるギャンパレ流自己紹介ソングとなっている。キャッチーなメロディーと耳に残る歌詞に加えメンバーコールのパートもあり、ライブで盛り上がれる楽曲となりそうだ。

デジタルアルバム『GANG RISE（Introduction）』には「So many members」とともに、2023年リリースの「Träumerei」「涙は風に、思いは歌に」、2024年リリースの「パショギラ」「躍動」「ROCKを止めるな！！」「一夏」「Peace☆超パニック」の7曲の現11人体制バージョンを含む既発の9曲も収録。3rdアルバム『GANG RISE』リリースへの期待を高め、現体制のGANG PARADEを”紹介する”一作となっている。

また、4月19日からはGANG PARADE春のワンマンライブツアーも全国で開催が決定している。

＜リリース情報＞

GANG PARADE

Digital Album『GANG RISE（Introduction）』

https://gangparade.lnk.to/GANGRISEintro

=収録曲=

1. So many members

作詞：やっさん / 作曲：けつぷり / 編曲：けつぷり

2. Sparkling Moon

作詞・作曲・編曲：不眠症

3. パショギラ （11SOUL ver.）

作詞・作曲・編曲：首藤義勝

4. Peace☆超パニック （11SOUL ver.）

作詞：Hayato Yamamoto, Tayuto Nakasu / 作曲・編曲：MEGMETAL, Hayato Yamamoto

5. Träumerei （11SOUL ver.）

作詞：キャ・ノン / 作曲・編曲：KOTONOHOUSE

6. 一夏 （11SOUL ver.）

作詞：牛肉 / 作曲・編曲：雄之助

7. 躍動 （11SOUL ver.）

作詞・作曲・編曲：KOTONOHOUSE

8. 涙は風に、思いは歌に （11SOUL ver.）

作詞・作曲・編曲：Misumi

9. グッドラック・マイフューチャー

作詞・作曲：草野華余子 / 編曲：BLACK ALBATROSS

10. ROCKを止めるな！！ （11SOUL ver.）

作詞：上中丈哉 （THEイナズマ戦隊） / 作曲：久保裕行 （THEイナズマ戦隊） / 編曲：THEイナズマ戦隊

GANG PARADE

Major 3rd Album『GANG RISE』

2025年6月18日（水）発売

商品予約リンク： https://gangparade.lnk.to/3rdAL

品番：完全盤 WPCL-13637〜8 / 厳選盤 WPCL-13639

価格：完全盤（2CD+Booklet）7700円（税込） / 厳選盤（1CD） 3300円（税込）

収録内容：2024年にリリースしたシングル楽曲7曲の現体制11人バージョンに加え、新曲を多数収録予定。

＜ライブ情報＞

GANG PARADE春ツアー「GANG RISE TOUR」

2025年4月19日（土）宮城・Rensa

2025年4月26日（土）北海道・PENNY LANE24

2025年4月27日（日）北海道・PENNY LANE24

2025年4月29日（火祝）神奈川・Bay Hall

2025年5月10日（土）新潟・NEXS NIIGATA

2025年5月17日（土）愛知・THE BOTTOM LINE

2025年5月24日（土）香川・高松MONSTER

2025年5月25日（日）広島・LIVE VANQUISH

2025年5月31日（土）福岡・DRUM LOGOS

2025年6月7日（土）大阪・BIG CAT

2025年6月8日（日）兵庫・Harbor Studio

2025年6月15日（日）東京・Zepp Shinjuku （TOKYO）

GANG PARADE オフィシャルサイト：https://gangparade.jp/