Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「友達でいたいと思えている限り、ずっと友達！」小学校で友達と離れちゃう…保育園児のお悩みに愛情回答

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月10日(月)の放送では、「ちびっ子Q&A! 解決 りょうちゃん」のコーナーを実施。ちびっ子の生徒(リスナー)から届いた質問に、藤澤が答えていきました。りょうちゃんに教えてもらいたいことがあります。わたしはもうすぐ小学生で今の保育園のともだちとわかれます。 ずっとともだちでいるにはどうやってすればいいですか。(6歳 女の子)若井:泣いちゃう~!藤澤:そうだよねぇ……小学校で別々になっちゃう……。若井:ね! そういう友達もいるよな~。藤澤:たぶんそういうのが初めての経験だよね。でも、「友達でいたいな」「また会いたいな、遊びたいな」と思えている限りはずっと友達だと思うから。今のその思いを友達に伝えることも大事だと思うし。「ずっと友達でいようね!」とか「小学生になっても遊ぼうね!」っていう気持ちを伝えることが大事だと思う。大森:まじでそう。素敵だね。藤澤:それを、お父さんとかお母さんにも伝えることも大事だと思う! 「また○○くん、○○ちゃんと遊びたいんだ!」っていう。番組では他にも、藤澤が「最近起こった"ちょっとした変化」などについて語る場面もありました。