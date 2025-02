2025明治安田J2リーグ第1節が15日に行われ、V・ファーレン長崎とロアッソ熊本の九州勢が対戦した。

昨季、勝ち点1差で自動昇格を逃した長崎には、J1王者の神戸からMF山口蛍が加入。前線にはMFマテウス・ジェズスやFWマルコス・ギリェルメといった実力者が並び、5人の新戦力がスタメンに名を連ねた。対する熊本は大木武監督の下で迎える6年目。一部主力が移籍によりチームを去ったものの、大卒ルーキーのFW半代将都やFW渡邉怜歩を先発に抜擢した。

試合は立ち上がりからアウェイの熊本が主導権を握る。素早い攻守の切り替えで長崎を圧倒すると、10分に高い位置でボールを回収。そのまま攻め上がったDF岩下航が左サイドの深い位置から送ったセンタリングがボックス中央にこぼれ、これをMF古長谷千博が蹴り込んだ。



熊本のプレスに苦しむ長崎だったが、前線の個の力で局面を打開し、徐々に好機を演出していく。それでも得点は生まれずに熊本がリードして後半へ。1点を追う長崎は59分にMF松澤海斗とMF増山朝陽の2枚替えを敢行すると、その両選手が流れを変える。

62分、左サイドに入った松澤がドリブルでDFを翻弄。右足でファーポスト際にクロスを送り、これをM・ジェズスが胸で押し込んだ。さらに直後の64分にも松澤がドリブルで魅せる。再びドリブルで持ち上がると、パスを受けた増山がボックス内で粘り、ルーズになったボールをエジガル・ジュニオが蹴り込んで逆転に成功する。



勢いに乗った長崎は67分、相手のミスに乗じてGKと一対一になったM・ジェズスがボックス内で倒されてPKを獲得。これを自ら決め、わずか5分で3点を奪取した。試合終盤、熊本も新戦力の塩浜遼が1点を返したもののホームの長崎が3-2で白星スタートに成功した。

【スコア】

長崎 3-2 熊本

【得点者】

0-1 10分 古長谷千博(熊本)

1-1 62分 マテウス・ジェズス(長崎)

2-1 64分 エジガル・ジュニオ(長崎)

3-1 67分 マテウス・ジェズス(PK/長崎)

3-2 10分 塩浜遼(熊本)

その他、J2第1節の結果・日程は以下の通り。

◆■J2第1節

▼2月15日(土)

いわき 0-2 千葉

大宮 2-1 山形

甲府 1-0 山口

磐田 3-2 水戸

藤枝 0-2 徳島

鳥栖 0-1 仙台

長崎 3-2 熊本

▼2月16日(日)

12:50 愛媛 vs 富山

13:10 今治 vs 秋田

14:00 大分 vs 札幌

【動画】全5得点! 松澤が躍動→仕上げは助っ人勢