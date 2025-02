Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ピアノのことを嫌いになっちゃって、『もう弾きたくない！』ってなってしまうことのほうが悲しいので…」“ピアノが上手に弾けない”と悩む8歳のちびっ子へのアドバイスとは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月10日(月)の放送では、「ちびっ子Q&A! 解決 りょうちゃん」のコーナーを実施。ちびっ子の生徒(リスナー)から届いた質問に、藤澤が答えていきました。りょうちゃんにしつもんです。クリスマスにサンタさんからおもちゃのピアノが届きましたが、決まった指でひくのがむずかしいです。どうやったら上手にひけるようになりますか?(8歳 女の子)藤澤:決まった指でちゃんと弾こうとしてるってことは、もしかしたらお稽古とかレッスンしてるのかな?大森:クリスマスにおもちゃのピアノをサンタさんからもらった、と!藤澤:決まった指で弾くの難しいよね! でも、まず練習してみることはすごく大事だと思う! だけど、その指使いのせいでピアノのこと嫌いになっちゃって、「もう弾きたくない!」ってなってしまうことのほうが僕は悲しいです。楽しんで弾いてほしい!若井:でも指使いも大事だよ、ってことね?藤澤:指使いも、今練習してみるのはすごくいいことだと思います!若井:うん、無駄じゃないよ! ってね。大森:8歳のうちからやると身につきますからね!藤澤:すごくいいことだと思う!番組では他にも、「きらいな食べものが出てきたとき、どうする?」というお悩みに答える場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/