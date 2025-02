Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 ちびっ子のお悩みを解決!?「よす！ いいぞ！ 答えさせてくれ!!」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月10日(月)の放送では、「ちびっ子Q&A! 解決 りょうちゃん」のコーナーを実施。ちびっ子の生徒(リスナー)から届いた質問に、藤澤が答えていきました。若井:みなさん覚えてますか? 先月おこなった今年1発目の「ミセスLOCKS!」の中で「藤澤先生が主役の回が少ないよね」って、たしか僕が言ってね!藤澤:胸にぎゅんってきますね……!大森:でも今回、りょうちゃんの企画「ちびっ子Q&A! 解決 りょうちゃん」が叶ったってことは、職員(番組スタッフ)も公認の“りょうちゃん企画の少なさ”ってことですからね!若井:職員も思っていたってことだからね!大森:「あ~! 言われちゃった~!」「やんなきゃ!」っていう。藤澤:いやいやいや!若井:で、そのなかで藤澤先生に「どんな授業(放送)をしてみたい?」って聞いたら(誇張した藤澤のモノマネをしながら)「ちびっ子たちのQ&Aっ!」って(言ってたね)。藤澤:そんな言い方(笑)?若井:……をやりたいって言ってたから!大森:だから今日は時間の許す限り、りょうちゃんはみんなの質問に答えていきます。藤澤:よす! いいぞ! 答えさせてくれ!りょうちゃん先生にしつもんです。きらいな食べものがごはんに出てきたとき、りょうちゃん先生はどうしますか? ぼくはきらいな食べものがたくさんあるので、ママにいつもおこられてかなしいです。(8歳 男の子)藤澤:いや、僕も結構きらいな食べものというか、苦手な食べもの、あるよ! でも、それが苦手なのか……本当に食べられなさそうなのか……。大森:「頑張れば食べられるのか、本当にダメなのか」ってことね!藤澤:そこを、ゆっくり向き合っていけばいいと思うよ!大森:(回答が)ちょっと大人すぎるかも!若井:そうね~、“ゆっくり”はちょっと……今解決したいから!藤澤:うん、そうだよね! あと1、2回頑張ってみて、それでもダメだったらママとお話してみよう!大森:どのように?藤澤:「ちょっとやっぱりダメかも」って!大森:なるほどね。藤澤:その言葉も大事だと思う。大森:大森先生は、幼稚園のときに出たお弁当にミニトマトが入ってて、大森先生はトマトがダメなので、友達にトマトをあげて完食! っていう体(てい)にしたら、先生にブチギレられました(笑)!若井・藤澤:(笑)。大森:それもあって、トマトがダメになっちゃって。「そんなに食わなきゃダメ!?」って(笑)。若井:みんなの健康をね(考えてのお弁当だから)!大森:いや、せっかくいただく命、おいしく食べてもらえる人に食べてもらうのが本望じゃんか! 俺が嫌々食っててもトマトも喜ばねえだろ、と!藤澤:まあ、たしかにそうだね! 僕もその気持ちわかる!大森:そのいっぱい気持ちわかる人、やめな?若井・藤澤:(笑)。番組では他にも、「小学校で友達と離れちゃう……」と悩む保育園児の相談に答える場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/