【野球日本代表侍ジャパン】日本代表VSオランダ代表戦　出場選手メンバー…

野球日本代表侍ジャパン 最新情報
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「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ」が3月5日、6日に京セラドーム大阪で行われる。「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC）2026」を見据え、侍ジャパンがオランダ代表と熱い戦いを繰り広げる。ここでは、同シリーズの出場選手・監督・コーチングスタッフ一覧を紹介する。
スタッフ
監督
89 井端弘和
コーチ
88 金子誠（ヘッドコーチ）
81 吉見一起（投手コーチ）
84 能見篤史（投手コーチ）
74 村田善則（バッテリーコーチ）
77 梵英心（内野守備・走塁コーチ）
79 亀井善行（外野守備・走塁コーチ）
71 松田宣浩（野手総合コーチ）
投手
13 宮城大弥（オリックス）
15 曽谷龍平（オリックス）
16 種市篤暉（ロッテ）
17 常廣羽也斗（広島）
19 齋藤友貴哉（日本ハム）
21 橋本侑樹（中日）
26 大津亮介（ソフトバンク）
28 河野竜正（日本ハム）
36 塹江敦哉（広島）
40 杉山一樹（ソフトバンク）
48 今井達也（西武）
69 石井大智（阪神）
捕手
27 岸田行倫（巨人）
50 山本祐大（DeNA）
62 海野隆司（ソフトバンク）
内野手
3 大山悠輔（阪神）
4 吉川尚輝（巨人）
6 森敬斗（DeNA）
7 長岡秀樹（ヤクルト）
8 佐藤輝明（阪神）
31 太田椋（オリックス）
33 廣瀨隆太（ソフトバンク）
61 矢野雅哉（広島）
外野手
38 髙部瑛斗（ロッテ）
53 水谷瞬（日本ハム）
55 細川成也（中日）
58 梶原昂希（DeNA）
66 万波中正（日本ハム）
【了】