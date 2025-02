カンニング竹山「真実は何なのか？」“口外一切禁止”のライブ『放送禁止』今年も開催！

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。2月9日(日)放送のタイトルは「バレンタインにキレる!? カンニング竹山課長登場!」。スペシャルゲストとしてお笑い芸人・カンニング竹山さん。本番組2度目の登場となる竹山さんがラジオドラマへの出演を振り返り、“キレ方のコツ”や毎年恒例のトークライブ「放送禁止」などについて語りました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。この世はまさにストレス社会。顔や声には出せないけれど、あれやこれや毎日キレそうなことも。バレンタイン直前の大日本ジェネラルでは、チョコレートを巡って社内がソワソワ。自信が持てない部下に、カンニング竹山演じる竹山課長は……。番組のエンディングでは、竹山さんが年に1回開催しているトークライブ「カンニング竹山単独ライブ『放送禁止2025』」(2月14日(金)〜2月16日(日)@サンシャイン劇場)についての話題も。竹山さんは「約2時間のステージで、僕がマイク1本で2時間しゃべり続けるライブです。ステージに出たあとは休憩もなし。出演者は僕だけで、1年間にどういうことがあったかを話すことからはじまります。気になったことを取材したり、研究したり、真実は何なのか?ということを語りまくる約2時間のステージです。1本の映画を観ているような感じになると思います」と解説。「配信もDVD発売なし、全国ツアーもありません。劇場にきた人だけ。(SNSへの)書き込みなども一切禁止です!」と語ると、安部礼司は「1人で2時間ってすごいですね。体力もある。そこに来た人しか楽しめないイベントですね」と話していました。番組では他にも、ラジオドラマに出演した感想や、竹山さんの“キレ方のコツ”などについる語る場面もありました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/