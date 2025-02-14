PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

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新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2025年2月18日からの提供を予定する。

『STAR WARS ジェダイ：サバイバー』（PS5/PS4）
『サガ フロンティア リマスター』（PS4）
『Lost Records: Bloom & Rage』（PS5）
『TopSpin 2K25』（PS5/PS4）
『Somerville』（PS5/PS4）
『Tin Hearts 衛兵冒険記』（PS5/PS4）
『Mordhau』（PS5/PS4）

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    『STAR WARS ジェダイ：サバイバー』

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    『サガ フロンティア リマスター』

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    『Lost Records: Bloom & Rage』

クラシックスカタログ（プレミアムプランが対象）の追加タイトルは以下の通り。

『パタポン3』（PSP）

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    『パタポン3』

そのほか、3月には、初代PlayStationで発売された「ARMORED CORE」シリーズの最初の3作である、『ARMORED CORE』『ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA』『ARMORED CORE MASTER OF ARENA』が登場予定。さらに、今春発売の『Blue Prince』と、今夏発売の『Abiotic Factor』は、リリースと同時にPlayStation Plus ゲームカタログに収録される予定だという。