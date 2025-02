乃木坂46賀喜遥香「“あざといのを分かってやってるだろ!?"と思って（笑）」実家で飼っている“愛猫”とのエピソードを語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。2月6日(木)の放送では、遥香先生の実家にいる猫のマロンくんについて語りました。賀喜:実家にいるマロンくんは、まだお家に来てから4ヵ月くらいかな? 赤ちゃんのときにやって来たから、まぁ“やんちゃ”なんですね。抱っこもなかなかさせてくれなくて、抱っこできたと思ってもすぐ“おろせ!”って暴れて降りて、テテテって走っていっちゃいます(笑)。あと、実家で寝るときは、私は私の部屋で、マロンはいつもお母さんの部屋で寝ているんですけど、朝になったら、マロンが廊下に出てきて、めっちゃでかい声で「ニャー!」って鳴いているんですね。“何かな?”と思ってドアを開けたら、私の部屋にテケテケテケって走ってきたんです。私は猫アレルギーだから、部屋にマロンくんを入れないようにしているんですけど、その日は一瞬で入ってきて(笑)。なかなか入れないから、ずっと部屋中を探検しているんですよ。その様子を私が寝転がって見ていたら、(マロンが)顔のところに近寄ってきて、私のおでこをなめてきて(笑)。かわいいから許しちゃうんですけど、猫アレルギーなのでいつもおでこがかゆくなります(苦笑)。賀喜:スリスリもたまにしてくれるんですけど、この“たまに"がいいんですよね! いつもは抱っこしたら“おろせ”って暴れて、お腹をなでたら蹴って噛んできたりするんですけど、たまにスリスリしてくるんです。“お前……あざといのを分かってやってるだろ!?"と思って(笑)。もう悶えながら暮らしていますよ、かわいいよね~!今は猫ちゃんと暮らしていないけど、実家で一緒に過ごすようになってからは本当に癒やされるし、新しい家族が増えて、心なしかお家も明るくなった気がして、(実家に)帰ったら毎日楽しくて幸せです♡ だから、私もマロンくんとずっと幸せに暮らしたいなって思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/