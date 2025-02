BMSG POSSE、梅田サイファーpeko・KennyDoes・テークエム参加曲リリース決定

BMSG POSSEが、大阪を拠点に活躍するHIP HOPクルー梅田サイファー所属のpeko・KennyDoes・テークエムが参加した「MINNA BLING BLING -Remix-」を2月19日にリリースすることを発表した。

【画像】BMSG POSSE、初の単独公演(全9枚)

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベルBMSGが設立したレーベル「Bullmoose Records」から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー”BMSG POSSE”。

昨年12月11日に、東京・豊洲PITで開催されたライブ『BMSG POSSE presents TYOISM』でサプライズ披露され会場を大いに沸かせた本楽曲は、BMSG POSSE同様に、音楽を通じて集まった仲間同士がクルーという形で活動の幅を自由に広げている”梅田サイファー”に共感を持ち、オファーした事がきっかけとなりコラボレーションが実現。peko、KennyDoes、テークエムによるテクニカルかつアグレッシブなフロウが加わることで、本楽曲が持つポテンシャルをさらに広げたユーモアな仕上がりとなっている。

本楽曲はSKY-HIがナビゲーターを務める、J-WAVE 81.3 FM 「DIVE TO THE NEW WORLD」の2月15日(土)放送回で初の音源解禁が行われる予定。

<リリース情報>

BMSG POSSE

Digital Single 「MINNA BLING BLING -Remix- (Prod. MONJOE)」

https://orcd.co/bmsgposse_mbb_remix

番組情報

J-WAVE(81.3FM)「DIVE TO THE NEW WORLD」

2025年2月15日(土)23:00-23:54

番組HP : https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

BMSG HP : https://bmsg.tokyo/

Bullmoose Records : https://bullmoose.tokyo/